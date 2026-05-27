Viljandi kultuuriakadeemia tudengite filmid linastuvad kinos Sõprus

"Valge tühermaa" Autor/allikas: kaader filmist
Reedel esilinastub kinos Sõprus Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia (TÜ VKA) 14. lennu etenduskunstide visuaaltehnoloogia tudengite esimestest lühifilmidest koosnev kogumik "3filmiviljandist"

"3filmiviljandist" koondab endas ulmelise rännaku, pingelise lühipõneviku ja realistliku draama. Kassetti kuuluvad Deili Posti "Valge tühermaa", Jaagup Maidla ja Sten Hendrik Killaku "Nico" ning Jaagup Kurmi "Koduteel".

"Tähelepanuväärne on see, et filmid on sündinud tudengite enda initsiatiivil ja suurest huvist audiovisuaalse loomingu vastu. Kuigi akadeemia õppekava keskmes ei ole filmiõpe, toetab õppekeskkond interdistsiplinaarsust, katsetamist ja erinevate meediumite ühendamist. Tudengid saavad algteadmised ja tehnilised võimalused, kuid mahukad filmiprojektid sünnivad suuresti nende enda initsiatiivil, koostööl ja iseseisval produtsenditööl," rääkis TÜ VKA  etenduskunstide õppekava programmijuht Tiiu Tamm.

Ulmefilm "Valge tühermaa" algab hetkel, mil lumisel tühermaal ärkab keha ilma ühegi mälestuseta. Muidu puutumata lumes lookleb jalajälgedest rada, mis suundub horisondil paiknevasse metsatukka. Film küsib, kas inimene oleks keegi teine, kui ta ei teaks, milline ta on olnud, ning uurib, kuidas murda tsüklit, millest inimene ise teadlik ei ole.

Põnevik "Nico" viib vaataja logistikakeskuse halli rutiini, kus pealtnäha tavalise turvamehe Nico elu paisatakse ootamatult täielikku kaosesse. Tema ülemus Eddie on seotud hämarate tehingutega ning sündmuste keerisesse tõmmatakse ka noor naine Lisa. Püüdes Lisat päästa, teeb Nico saatusliku otsuse, mis maksab talle elu. Ent selles loos ei tähenda surm lõppu – maailm pöördub salapäraselt tagasi algpunkti ning Nico leiab end lõksus korduvate sündmuste ahelas. Seekord teab ta, mis teda ees ootab ja tal on võimalus teha teistsuguseid valikuid.

Draama "Koduteel" räägib Madisest, üliõpilasest, kes on õppinud elama nii, et minevik teda ei tabaks. Kodukoht on selja taha jäetud ja vanad mälestused hoolikalt summutatud, kuni juhuslik kohtumine muudab kõik. Madise uue ühikakaaslase Viljari kõrval seisab Meeri, lapsepõlvesõbranna, keda Madis pole tahtnud meelde tuletada. Meeri mäletab ja teab asju, mida Madis on püüdnud unustada, ning hoolikalt hoitud distants hakkab murenema. "Koduteel" on realistlik draama sellest, et mõned sidemed on liiga elastsed, et neid murda, ja mõned inimesed mäletavad sind ka siis, kui sa ise püüad unustada.

"3filmiviljandist" jätkab eelmisel aastal alanud tudengifilmide kassetiseeriat, millele pani aluse TÜ VKA 15. lennu lavastajate ja koreograafide filmikassett "5filmiviljandist".

Filmilinastus kuulub minifestivali "Värske kraam Viljandist" programmi. Pärast linastust toimub vestlusring filmitegijatega. 

Toimetaja: Karmen Rebane

