Noep valiti maailma suurimasse laulukirjutamislaagrisse New Yorgis

Anti Social Club toob kokku sadu laulukirjutajaid, produtsente ja artiste üle maailma. Laagrisse kandideeris üle 8000 muusiku ning valituks osutusid kõigest 250 kirjutajat.

Laagris luuakse kontakte maailma juhtivate muusikaprofessionaalidega, see toimub koostöös mitmete suurte partneritega, sealhulgas Spotify, The Recording Academy, YouTube Music'u, Amazon Music'u, BMI ja SESACiga ning seda toetab ka New Yorgi linnavalitsus.

NOËPi sõnul on tegemist olulise võimalusega viia Eesti muusika veelgi laiema rahvusvahelise publikuni. "Anti Social Camp ühendab väga eriilmelisi loojaid ja kultuure. Sellises keskkonnas töötamine annab võimaluse luua midagi täiesti uut ning õppida maailma tipptegijatelt. Olen hetkel Austraalias ning lendan siit otse edasi Ameerikasse nii tuurile kui ka laagrisse - väga põnev aeg on. Alati on inspireeriv tutvuda uute inimeste, turgude ja ideedega ning näha, kuidas muusika ühendab täiesti erinevaid inimesi," ütles NOËP.

Varasematel aastatel on Anti Social Camp'i lavadel ja stuudiotes kaasa löönud mitmed maailma tipptegijad, sealhulgas legendaarne Nile Rodgers, Grammy-võitjast hitikirjutaja Linda Perry, Moby, Rob Thomas, JP Saxe, Grace VanderWaal ning Rostam ansamblist Vampire Weekend. Tänavuse, viienda juubeliaasta üheks keskseks nimeks on hiphopiikoon Busta Rhymes.