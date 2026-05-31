Keelenupp. Kümmekonna, sadakonna ja tuhatkonna aasta pärast

Sõnade kümmekond, sadakond ja tuhatkond käänamine valmistab paljudele keelekasutajatele raskusi. Normingu järgi on õige käänata ainult tuletise viimast osa ehk kond-liidet, kuid tegelikus kasutuses kiputakse käänama ka tuletise esiosa, kirjutab Paul Kristjan Koppel keelenupus.

Õige on Buss tuleb kümmekonna minuti pärast, mitte Buss tuleb kümnekonna minuti pärast.

Õige on Üritus korraldati sadakonnale inimesele, mitte Üritus korraldati sajakonnale inimesele.

Õige on See jääb saladuseks tuhatkonnaks aastaks, mitte See jääb saladuseks tuhandekonnaks aastaks.

EKI teatmikus on kirjutatud, et kond-liitega lõppevatel arvsõnadel käändub harilikult ainult liide (nt tuhatkonna, tuhatkonda, tuhatkonnasse) nagu muudelgi kond-tuletistel (nt leibkonnal, jõgikonnas), aga sagedamini esinevatel kond-lõpulistel arvsõnadel nagu kümmekond ja sadakond kohtab siiski ka liitsõna eeskujust lähtuvat tüve kaasakäänamist (nt kümnekonna ja sajakonna nagu kolmekümne või viiesaja).

Kuigi tüve kaasakäänamist leiab tegelikust kasutusest küll, ei ole selline käänamine praegu normingukohane. Julgustan neid sõnu siiski normingu järgi käänama!

Väärib ka märkimist, et neid sõnu saab olenevalt tähendusest tõlgendada nii nimisõnade kui ka arvsõnadena, kuid käänamist see ei muuda. Sõnaveebist leiab mõlema sõnaliigina lausetes esinemise kohta näiteid. Lauses Kümmekonna juht sai kümme korda rohkem tasu kui reamees – sellest on näha, kui tähtsaks seda ametikohta peeti on kümmekonna nimisõna, aga lauses Kohale oli tulnud sadakond vabatahtlikku on sadakond hoopis arvsõna.