Tallinna kitarrifestivali peaesineja on Kreeka kitarrist Antigoni Goni
Pühapäeval, 7. juunil saab Tallinnas avapaugu 21. kitarrifestival, mis toob lavale muusikud nii meilt kui ka kaugemalt.
Selleaastase Tallinna kitarrifestivali peaesineja on rahvusvaheliselt tunnustatud Kreeka kitarrist Antigoni Goni. Tema rahvusvaheline karjäär sai otsustava tõuke 1990. aastate keskel pärast "Guitar Foundation of America" konkursi võitu. Tallinnas Mustpeade majas kõlab tema maailmamuusika kava "Music Gardens of the World", kus kohtuvad erinevad ajastud ja kultuurid. Goniga astub 9. juunil lavale itaallanna Eleonora Perretta.
Grammyga pärjatud metsosportan Nerea Berraonda ja kitarrist Alberto Plaza toovad 10. juunil Kadrioru lossis publikuni kontserdi Hispaania tuntumate lauludega.
Klassikatähtede finalist Harald Trass esineb 7. juunil Kadrioru lossis soolokontserdiga. Ettekandele tuleb paremik noore kitarristi repertuaarist. Kõlab muusika nii klassikalisel kui akustilisel kitarril.
Soome lautomängija Mikko Ikäheimo täidab 8. juunil Kiek in de Köki õrnade lautohelidega, tuues siia taas muusika, mida teatrite ja muusikute rändtrupid sajandeid tagasi Skandinaavias ja Balti aladel esitasid. Kõlab John Dowlandi ja tema kaasaegsete muusika.
Festivali lõppkontserdil 12. juunil kõlavad meloodiad Itaalia filmimuusikast, esitavad Fausto Beccalossi akordionil ja Claudio Farinone kitarril.
