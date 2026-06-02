X!

Tallinna kitarrifestivali peaesineja on Kreeka kitarrist Antigoni Goni

Muusika
Antigoni Goni
Antigoni Goni Autor/allikas: Pepa Niebla
Muusika

Pühapäeval, 7. juunil saab Tallinnas avapaugu 21. kitarrifestival, mis toob lavale muusikud nii meilt kui ka kaugemalt.

Selleaastase Tallinna kitarrifestivali peaesineja on rahvusvaheliselt tunnustatud Kreeka kitarrist Antigoni Goni. Tema rahvusvaheline karjäär sai otsustava tõuke 1990. aastate keskel pärast "Guitar Foundation of America" konkursi võitu. Tallinnas Mustpeade majas kõlab tema maailmamuusika kava "Music Gardens of the World", kus kohtuvad erinevad ajastud ja kultuurid. Goniga astub 9. juunil lavale itaallanna Eleonora Perretta.

Grammyga pärjatud metsosportan Nerea Berraonda ja kitarrist Alberto Plaza toovad 10. juunil Kadrioru lossis publikuni kontserdi Hispaania tuntumate lauludega.

Klassikatähtede finalist Harald Trass esineb 7. juunil Kadrioru lossis soolokontserdiga. Ettekandele tuleb paremik noore kitarristi repertuaarist. Kõlab muusika nii klassikalisel kui akustilisel kitarril.

Soome lautomängija Mikko Ikäheimo täidab 8. juunil Kiek in de Köki õrnade lautohelidega, tuues siia taas muusika, mida teatrite ja muusikute rändtrupid sajandeid tagasi Skandinaavias ja Balti aladel esitasid. Kõlab John Dowlandi ja tema kaasaegsete muusika.

Festivali lõppkontserdil 12. juunil kõlavad meloodiad Itaalia filmimuusikast, esitavad Fausto Beccalossi akordionil ja Claudio Farinone kitarril.  

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:08

Galerii: uue kunsti muuseumi iga-aastane aktinäitus viib tänavu Läänemerele

11:46

Tallinna kitarrifestivali peaesineja on Kreeka kitarrist Antigoni Goni

10:49

Tantsunõukogu näeb erateatrite toetuste muudatusettepanekutes ebavõrdsust

09:35

Kadri Hinrikuse uus lasteraamat "Koos isaga" räägib leinaga toimetulekust

01.06

Lavastaja Ringo Ramul: kõhklus saadab mind kogu aeg

01.06

Galerii: Tallinnas toimus neljandat korda laste džässifestival Kräsh

01.06

Rahvusvaheline õudusmenuk "Tagatoad" kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 7000 külastuse

01.06

Kultuuriportaal soovitab: Peeter Simmi lühidokumentaal "Mitut värvi haldjad" Jupiteris

01.06

Kirjanike liit ja Värske Rõhk korraldavad taas noorte tõlkijate võistluse

01.06

Pildid: festival Headread täitis Tallinna kirjandusega

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01.06

Kaspar Mänd: kui kogu aeg graanulite kaupa asju ette anname, siis inimene lõpuks muutubki kanaks

31.05

Gert Raudsep: poliitikat kallutab kultuuri kasuks ainult rahva toetus

01.06

Kristjan Üksküla toob koos VHK noorte näitlejatega lavale Moliere'i lühikomöödiad

01.06

Lavastaja Ringo Ramul: kõhklus saadab mind kogu aeg

01.06

Draama festivalil näidatakse Draamateatri "Macbethi" videosalvestist

01.06

Eeva Mägi: tihti on piir loomingu ja manipulatsiooni vahel õhkõrn

01.06

Pildid: festival Headread täitis Tallinna kirjandusega

01.06

Arvustus. Hetk väikesest ajaloost, millest sai suur lugu

01.06

Keeleminutid. Mis on arekeel ja miks seda vaja on?

01.06

Rahvusvaheline õudusmenuk "Tagatoad" kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 7000 külastuse

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo