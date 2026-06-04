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Galerii: Vanemuine jagas kolleegipreemiaid

Teater
Vanemuine jagas kolleegipreemiaid
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Teater

Rahvusteater Vanemuine jagas 156. hooaja lõpusirgel kolleegipreemiaid.

Laureaatide väljakuulutamine toimus 30. mail Vanemuise suures majas kolleegipreemiate peol, mille korraldajad olid sel aastal ooperikoor ja solistid. Kolleegipreemiate pidu oli ühtlasi traditsiooniline kostüümipidu, mis oli pühendatud lapsepõlvest pärit kangelastele.

Aasta vanemuislasi valiti viies kategoorias: ballett, draama, muusika, tehnilised valdkonnad ning tugiteenused. Majasisesel anonüümsel hääletamisel oli võimalus põhjendada, miks just see kandidaat on valija hinnangul aasta vanemuislane.

Preemia said balletiartist Caroline Maquignon, näitleja ja lvastaja Priit Strandberg, vastutav kontsertmeister-repetiitor Ele Sonn, lavastaja assistent Janek Savolainen ja trupijuht Merle Nikkinen.

Uue jõu tiitli pälvis kooriartis Rael Rent. Selle preemiaga tunnustatakse kolleegi, kes on liitunud teatriga eelneval kahel hooajal.

Ladusa teekonna kategoorias tõstetakse välja projekte, mille teekond lavale on ladusamailt möödunud. Sel aastal pälvisid tunnustuse lavastused "Libahunt", "Palavik" ja "Kevadpühitsus".

Aasta teoks valiti rahvusteatri kaubamärgi registreerimine.

Sujuva kategoorias tunnustatakse rahvusvahelist kolleegi, kes on samuti liitunud teatriga viimase kahe hooaja jooksul. Auhinna pälvis kontsertmeister-repetiitor Stefano Chiurchiu.

Lisaks tänati peol Anu Paavelit, kellel täitus tänavu teatris 55. tööaasta.

Toimetaja: Karmen Rebane

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