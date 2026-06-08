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Pildid: folkloorinõukogu andis välja folklooriliikumise aastapreemiad

kultuur
Folkloorinõukogu andis välja folklooriliikumise aastapreemiad
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21 pilti
kultuur

Eesti Folkloorinõukogu kuulutas 6. juunil rahvusvahelisel Baltica pärimuspeol välja folklooriliikumise auhindade laureaadid.

Kikku anti välja kümme auhinda: Päku, Teotugi, Toropi kogumispreemiad ja viis folklooriliikumise aastategija tunnustust: aasta rühm, juhendaja, korraldaja, tegu ning folkloorikuraator.

Aasta folkloorirühm

Muhu folkloorirühm UIJEE järjepideva ning entusiastliku tegevuse eest muhu keele ja pärimuse nähtavana, kuuldavana ning avanuna hoidmise eest

Aasta korraldaja

Kadri Suits, Henrik Hinrikus, Juhan Suits ja Tanel Sakrits ning projekt "Külapillimehi otsides" pärimusliku pillimängu kaardistamise, salvestamise ning nähtavale toomise eest

Aasta juhendaja

Kadri Mähar sügavuti mineva, järjepideva ja kogukonda kandva tegevuse ning pärimusliku mõtteviisi istutamise eest Võrumaal.

Aasta tegu

August Teppo 150 juubeliüritused olulise verstaposti mahapanemise eest Eesti muusikaloos ning August Teppo pärandi elavana hoidmise eest tulevaste põlvede jaoks

Aasta folkloorikuraator

Võrumaa folkloorikuraator Anneli Lõhmus pühendumise, kaasamõtlemise, avatuse ning positiivse suhtumise eest

Teotugi

Marge Lepik järjepideva, süsteemse ja kogukonda ühendava tulemusliku tegevuse eest Virumaal

Pärimuskultuuri preemia Päku

Räpina Aianduskooli õpetajad Ulve Kangro, Maaja Kalle, Karin Otsus, Merle Randla, Ülle Sarnit ja Lüüli Kiik järjepideva, mitmekülgse ja märkimisväärse mõjuga panuse eest kogu Eesti käsitöö- ja pärimuskultuuri valdkonda ning Räpina Aianduskooli kujundamise eest üheks Eesti olulisemaks pärandoskuste keskuseks

Toropi kogumispreemiad

  • Tuuli Torop vanaisa Kristjan Toropi pärandi korrastamise ja arhiivile üleandmise eest
  • Mall Noormets 2023. aasta Muhu pulma jäädvustuste arhiivile üleandmise eest
  • Kristi Pumbo Igor Tõnuristi pärandi korrastamise ja kirjeldamise eest

Folklooriliikumise aastaauhindade žüriisse kuulusid Celia Roose, Elvi Nassar, Helle-Mare Kõmmus, Jaanus Põlder, Janika Oras, Lauri Õunapuu, Merle Tombak, Mia Marta Ruus ja Raivo Sildoja. Toropi kogumisstipendiumi žüriis olid tantsujuhid Jaanus Randma ja Madli Teller ning Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi töötajad Risto Järv, Janika Oras ja Kadri Tamm.

Eesti Folkloorinõukogu folklooriliikumise aastaauhindu ja Toropi kogumisstipendiumit antakse välja, et tunnustada inimesi ja rühmi, kes on andnud märkimisväärse panuse Eesti pärimuskultuuri hoidmisesse, uurimisse ja edasiandmisse. Auhindadega kaasnevad ka rahalised preemiad. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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