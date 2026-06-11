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Suri kunstnik Henn Soopalu

Kunst
Henn Soopalu
Henn Soopalu Autor/allikas: Ove Maidla
Kunst

Tartu Kunstnike Liit teatas, et meie hulgast on lahkunud maalikunstnik Henn Soopalu (25.04.1946−08.06.2026).

Soopalu, kes oli Valga üks tuntumaid autoreid, kes osales aktiivselt näitustel kuni oma traagilise surmani. Soopalu sai esmaspäeval löögi tagurdavalt sõiduautolt.

Soopalu sündis Tsirguliinas ning suundus peale kohaliku kooli 9. klassi Tartu Kunstikooli, kus õppis aastatel 1964–1968. Peale lõpetamist suunati ta esmalt küll Tõrvasse kunsti õpetama, kuid asus peatselt tööle alles äsja uue kaasaegse hoone saanud Valga Kultuurimaja kunstnikuna.

See amet tähendas peamiselt ürituste ja nende reklaamide kujundamist ning näidendite dekoratsioonide valmistamist, kuid meenutatud on ka tema poolt kujundatud Valgamaa laulupeoliste kolonne. Kuna linnal puudus toona eraldi kunstnik, oli tema kätt tunda mujalgi.

1977. aastal otsustas ta teha elus pöörde ning temast sai kolmeks järgmiseks aastakümneks Valga lihatööstuse kunstnik, mille kõrvalt juhendas ta ka kunstiringe.

Näitustel hakkas Soopalu üles astuma kohe peale kooli lõpetamist, osaledes järjekindlalt kõigil 35 Valga kunstikuul ja Valga-Valka loomeinimeste ühisnäitustel. Rohkelt teoseid on ta annetanud Valga Muuseumile.

20 aastat tagasi, äsja kuuekümnendat sünnipäeva tähistanuna, astus Soopalu Tartu Kunstnike Liitu, olles tollel hetkel liidu ainsaks valgalasest liikmeks.

Soopalu osales aktiivselt Liidu aastanäitustel ning võttis ka üldkoosolekutel sõna, viimati vähem kui kuu tagasi. Tema külaskäik oli alati südamlik, saadetuna paarist õunast või kommikarbist. Praegu on Hennu pildid üleval Tartu Kunstnike Liidu kevadnäitusel ning Valga ja Valka loomeinimeste ühisnäitusel.

Tartu Kunstnike Liit
Tartu Kunstikool
Valga Kultuurikeskus
Valga Muuseum

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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