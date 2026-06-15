X!

The Teps avaldas lühialbumi "'Til The End Of The Night"

Muusika
The Teps
The Teps
Muusika

Eesti alternatiivse popi bänd The Teps avaldas kuueloolise EP "'Til The End Of The Night". Lühialbumil põimuvad indie-pop ning akustilised tekstuurid.

Uue lühialbumi sünnilugu ulatub 2024. aasta kevadesse, kui bändi kitarrist ja produtsent Henri Erik Tammai osales Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia heliproduktsiooni kursusel.

"Seal tuli kõvasti lugusid kokku vorpida. Teisel kursusel valminud pala sai tol hetkel uue materjali aluseks ning kuna käsi oli juba soe, vihtusin kohe mõned lood sinna otsa," meenutab Tammai loomeprotsessi algust.

Otsus EP just nüüd välja anda sündis orgaaniliselt, kuna lugudest moodustus viimaks ühtne ja terviklik komplekt. Lühialbumi keskseks looks on varem ilmunud singel "Til The End Of The Night", mis kannab bändi sõnul hästi edasi kogu plaadi meeleolu.

2020. aastal tegevust alustanud ansambli moodustavad Ats Tani (vokaal), Henri Erik Tammai (kitarr), Rando Lillerog (trummid) ja Uku Haasma (bass).

Plaadil teevad kaasa ka Meelis Kesper, Frank Pintsaar ning Markus Tambets.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:36

Arvustus. Muusika-, sumina- ja tantsupidu

15:28

Aurora Ruus: nüüdismuusika minevikust olevikku

15:21

The Teps avaldas lühialbumi "'Til The End Of The Night"

14:12

Kumus jõuab sügisel publiku ette Eva Kolditsa ja Mingo Rajandi "Elajannad²"

14:05

Spielbergi "Avalikustamise päev" kogus avanädalavahetusel Eesti kinolevis üle 5000 külastuse

13:43

"Lumi saadab meid" võitis Zagrebi animafestivali peapreemia

13:33

Martin Hook: kirjutamine oli soolevähi ravi ajal kui teraapia

12:22

Arvustus. Minu kangelane Kasemaa

12:17

Galerii: Stencibility festivalil valmis Tartusse üle 30 uue tänavakunsti teose

12:06

Säde Semper: muusikuna on tähtis aus olla

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:21

Helikopteriõnnetuses suri USA muusik Oliver Tree

12.06

Suri näitleja Janek Sarapson

13.06

Galerii: Tallinna kaebekoor esitas Florian Wahli juhtimisel uue hädalaulu

14.06

Priit Pärn: väga paljud mu tööd on koloreeritud punase veini ja musta teega

14.06

Priit Raud: praegu on ühiskondades vähem neid, kes oleksid valmis tundmatusega leppima

12.06

Mari Vallikivi: paljud inimesed ei tea, et Köler tegi Kaarli kiriku fresko

14.06

Arvustus. Tossud-dressid teevad Williamsi vanemaks

09:59

Kunstiteadlaste ja kuraatorite ühing kuulutas välja aastapreemiate laureaadid

14.06

Näitus "Meie Tartu" sai Euroopa aasta muuseumi eripreemia

09:38

Pildid: Voronja galerii avas 13. suvehooaja

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo