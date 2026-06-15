The Teps avaldas lühialbumi "'Til The End Of The Night"

Eesti alternatiivse popi bänd The Teps avaldas kuueloolise EP "'Til The End Of The Night". Lühialbumil põimuvad indie-pop ning akustilised tekstuurid.

Uue lühialbumi sünnilugu ulatub 2024. aasta kevadesse, kui bändi kitarrist ja produtsent Henri Erik Tammai osales Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia heliproduktsiooni kursusel.

"Seal tuli kõvasti lugusid kokku vorpida. Teisel kursusel valminud pala sai tol hetkel uue materjali aluseks ning kuna käsi oli juba soe, vihtusin kohe mõned lood sinna otsa," meenutab Tammai loomeprotsessi algust.

Otsus EP just nüüd välja anda sündis orgaaniliselt, kuna lugudest moodustus viimaks ühtne ja terviklik komplekt. Lühialbumi keskseks looks on varem ilmunud singel "Til The End Of The Night", mis kannab bändi sõnul hästi edasi kogu plaadi meeleolu.

2020. aastal tegevust alustanud ansambli moodustavad Ats Tani (vokaal), Henri Erik Tammai (kitarr), Rando Lillerog (trummid) ja Uku Haasma (bass).

Plaadil teevad kaasa ka Meelis Kesper, Frank Pintsaar ning Markus Tambets.