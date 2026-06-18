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Esimese treileri saanud "Shrek 5" jõuab kinodesse järgmise aasta juunis

Film
"Shrek 5" Autor/allikas: Kaader filmist/Universal
Film

30. juunil jõuavad kinolinadele tagasi Shrek, Fiona ja Eesel, kes võtavad ette järgmise seikluse.

Universali filmistuudio avaldas teisipäeval filmi esimese treileri. Filmis löövad häälnäitlejatena kaasa 2001. aastast saati seeria juures tegutsenud Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Eesel) ja Cameron Diaz (Fiona).

Värskest treilerist võib märgata, et uues filmis muutub ka armastatud tegelaste kujundus ja animatsioon.

Nendega liituvad Zendaya, koomik Marcello Hernandez ja Skyler Gisondo, kes annavad oma hääle Shreki ja Fiona juba suureks kasvanud lastele Felicia, Fergus ja Farkle.

"Shrek 5" pidi algselt ilmuma selle aasta juulikuus, lükkus siis edasi selle aasta detsembrisse ja teisel korral juba 2027. aasta juunikuu lõppu.

Filmi režissöörid on Conrad Vernon, kes oli ka kahe esimese Shreki filmi juures, ning Walt Dohrn, kes aitas kirjutada "Shrek 2" ning on "Trollide" animatsiooni üks loojatest.

Shreki filmisarja eelmine ehk neljas osa "Shrek nüüd ja igavesti" ilmus 2010. aastal. Shreki filmide maailm on jõudnud aga kõrvallugudesse "Saabastega kass" (2011) ja "Saabastega kass: Viimane soov" (2022).

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: Variety

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