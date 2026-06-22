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Suri baleriin ja draamanäitleja Regina Tõško-Süvalep

Teater
Regina Tõško-Süvalep lavastuses
Regina Tõško-Süvalep lavastuses "Raudsed käed" (1965) Autor/allikas: Vanemuise arhiiv
Teater

19. juunil suri 88 aasta vanuselt baleriin, repetiitor ja draamanäitleja Regina Tõško-Süvalep (11.06.1938–19.06.2026), kes töötas ligemale pool sajandit Vanemuise teatris.

Regina Tõško-Süvalep lõpetas Tallinna koreograafiakooli 1955. aastal, seejärel suundus tööle Vanemuise teatrisse balletiartistina, kellena töötas 1976. aastani. Mõned aastad varem oli ta asunud tegutsema ka balletirepetiitorina. Sellele ametile lisandusid aja jooksul liikumisseadete loomine ning lavastaja assistenditöö, mida ta tegi kuni 1999. aastani.

Tõško-Süvalepa olulisemate balletirollide hulka kuulusid Mari ("Tiina", 1958), Ingrid ja Roheline tüdruk ("Peer Gynt", 1959), Kratt ja Peretütar ("Kratt", 1961) ja Teele ("Kevade", 1967).

1960-ndatel ja 1970-ndatel astus ta koduvalt üles ka draamanäitlejana, jõudes välja ka nõudlike peaosadeni lavastustes "Raudsed käed" (1965) ja "Kärbes" (1969). Loomupärane musikaalsus, mänguline eredus ja hea teatrinärv lubasid tal teha rolle ka mitmetes operettides ja paljudes lastelavastustes.

Regina Tõško-Süvalepa ärasaatmine toimub 2. juulil kell 11 Tartu krematooriumis.

Toimetaja: Karmen Rebane

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