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Sony lõpetab 2028. aastal Playstationi mängude plaatidena välja andmise

kultuur
Playstation 5 pult ja mängukarbid
Playstation 5 pult ja mängukarbid Autor/allikas: Alamy / Scanpix
kultuur

Tehnoloogiaettevõte Sony teatas, et lõpetavad alates 2028. aastast videomängude füüsiliste plaatide väljaandmise ning edaspidi saab mänge osta vaid nende veebipoest võib poodidest digikoopiatena.

Sony hinnangul tehti otsus, kuna tarbijakäitumine on viimasel ajal muutunud. "Selles valguses lõpetame kõigi uute mängude füüsiliste plaatide tootmise 2028. aasta jaanuaris," kinnitasid nad pressiteates ja lisasid, et otsus annab neile võimaluse keskenduda rohkem nendele lahendustele, mille kaudu tarbijaid praegusel hetkel mänge tarbivad.

Vaid mõned päevad tagasi teatas Rockstar Games, et nende tänavu novembris ilmuv kauaoodatud "Grand Theft Auto 6" jõuab tarbijateni vaid digiversioonina ehk poes müüakse küll füüsilist karpi, kuid sellest leiab vaid allalaadimiskoodi. Sama lahenduse poole liigub Sony ka alates 2028. aastast.

Videomängude kogukond on juba teinud otsuse suhtes kriitikat, kuna füüsiliste koopiate kadumine on löök videomängude kollektsionääridele, samuti kaob sellega ära ka järelturg, kuna varem oli võimalik mänge kas edasi müüa või sõpradele laenata, vahendas BBC.

Esimese sammu digikoopiate suunas tegi Sony juba oma viimase konsooligeneratsiooniga Playstation 5, kui lisaks Bluray-lugejaga versioonile tuli müügile ka nn digiversioon, mis oli tänu plaadilugeja puudumisele ka veidi odavam.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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