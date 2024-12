Aasta parima mängu auhinna pälvis Playstationi mäng "Astro Bot"

Mänguauhindu jagati tänavu juba kümnendat korda, laureaadid kuulutati välja 29 kategooria peale. "Astro Bot" noppis oluliseimad auhinnad, nende seas aasta mängu ning parima mängudisaini auhinnad.

Lisaks auhindade jagamisele avaldati ka mitmete suurte tulevikus ilmuvate mängude treilereid ja klippe. Olulisematest tulevikus ilmuvatest mängudest näidati näiteks Naughty Dogi ("Uncharted" ja "The Last Of Us") mängustuudio uut mängu "Intergalactic: The Heretic Prophet", kuulutati välja "Okami" järg ning "It Takes Two" looja Hazelight Studio järgmine jagatud ekraani seiklus "Split Fiction".

Lisaks näidati uut "Mafia" mängu ning "Borderlands 4" ja "Witcher 4" treilereid. FromSoftware mängustuudio vihjas aga uuele "Elden Ringi" mängule, mis peaks ilmuma 2025. aastal.

Game Awards 2024 laureaadid

Aasta mäng

"Astro Bot" (Team Asobi/SIE)

Parim mängudisain

"Astro Bot" (Team Asobi/SIE)

Parim lugu

"Metaphor: ReFantanzio" (Studio Zero/Atlus/Sega)

Parim kunstiline disain

"Metaphor: ReFantazio" (Studio Zero/Atlus/Sega)

Parim muusika

"Final Fantasy VII Rebirth" (Square Enix)

Parim helikujundus

"Senua's Saga: Hellblade 2" (Ninja Theory/Xbox Game Studios)

Parim osatäitmine

Melina Juergens, "Senua's Saga: Hellblade 2"

Innovatsioon ligipääsetavuses

"Prince of Persia: The Lost Crown" (Ubisoft Montpellier/Ubisoft)

Parima sõnumiga mäng

"Neva" (Nomada Studio/Devolver)

Parim jätkuv mäng

"Helldivers 2" (Arrowhead Game Studios/SIE)

Parim kogukonnatoetus

"Baldur's Gate 3" (Larian)

Parim indie-mäng

"Balatro" (LocalThunk/Playstack)

Parim debüüt indie-mäng

"Balatro" (LocalThunk/Playstack)

Parim mobiilimäng

"Balatro" (LocalThunk/Playstack)

Parim VR/AR mäng

"Batman: Arkham Shadow" (Camouflaj/Oculus Studios)

Parim märulimäng

"Black Myth: Wukong" (Game Science)

Parim märuli-/seiklusmäng

"Astro Bot" (Team Asobi/SIE)

Parim rollimäng

"Metaphor: ReFantazio" (Studio Zero/Atlus/Sega)

Parim võitlusmäng

"Tekken 8" (Bandai Namco)

Parim peremäng

"Astro Bot" (Team Asobi/SIE)

Parim simulatsiooni- või strateegiamäng

"Frostpunk 2" (11 Bit Studios)

Parim spordi- või võidusõidumäng

"EA Sports FC 25" (EA Vancouver/EA Romania/EA Sports)

Parim mitmikmäng

"Helldivers 2" (Arrow Game Studios/SIE)

Parim adaptsioon

"Fallout" (Bethesda/Kilter Films/Amazon MGM Studios)

Kõige oodatum mäng

"Grand Theft Auto VI" (Rockstar Games)

Parim e-spordi mäng

"League of Legends" (Riot Games)

Parim e-sportlane

Faker – Lee Sang-hyeok

Parim e-spordi meeskond

T1 ("League of Legends")

Vaata kogu nominentide ja laureaatide nimekirja SIIT.