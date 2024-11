Pildid: rahvusraamatukogus avatud näitus uurib elektrooniliste mängude ajalugu

Ligi kaks nädalat kestev näitus viib videomängude idee sünniloo juurde 1970. aastate Jaapanis ja toob publikuni videomängude põneva teekonna läbi kümnendite. Väljapaneku viimasel päeval pakutakse ainulaadset võimalust luua ise digimäng Prantsuse kunstnike loodud Papertronics´i videomängulaual.

Muuseumi LVLup! külastusjuht Gregor Ojaveer ütles ERR-ile, et elektrooniliste mängude kõrval on näitusel väljas ka mitmed mehhanilised mängud. "Need olid esimesed, mida sa pidid üles kruttima nagu vanu seinakelli vanal ajal," selgitas ta ja lisas, et tänapäeval toodetakse pigem võimsaid elektroonilisi konsoole, mille peal saad mängida palju erinevaid mänge. "Selliseid väikeseid tehakse pigem vähe, neid ikka toodetakse, aga neid müüakse pigem mänguasjapoodides paari euro eest."

Näitusel praktiseeritakse uuenduslikku lähenemist Papertronics´i videomängulaua abil, mille tehnilise lahenduse on loonud aastal 2013 kunstnikud Jérémie Cortial ja Roman Miletitch. Videomängulaua võimalusi saab avastada juhendajate Camille Laurelli ja Gregor Ojaveeriga videomängude muuseumist LVLup!.

Näitus "Piip-piip!" jääb rahvusraamatukogus avatuks kuni 16. novembrini.