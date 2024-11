Rahvusraamatukogu sulgeb ajutise pinna poolteist aastat enne Tõnismäe hoone avamist

Rahvusraamatukogu ajutine pind Narva maanteel suletakse 2025. aasta novembris, pärast mida kolivad raamatukogu töötajad Tõnismäe hoonesse. Juba varem, sama aasta aprillis loobub rahvusraamatukogu ka enamikest laopindadest, kus renoveerimise ajal nende kogusid säilitati. Enamik teavikud viiakse Tõnismäele, eraldi laopindadele jäävad alles aga haruldasemad teosed, mille säilitamiseks vajalikud tingimused pole renoveeritavas hoones selleks ajaks veel tagatud.

Rahvusraamatukogu direktor Martin Öövel ütles ERR-ile, et kuigi valitsuselt tuli tänavu positiivne uudis rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone renoveerimise lõpetamiseks, siis polnud selle rahastuse hulgas vajalikku summat, et nad saaksid tasuda nii sisustuse eest kui ka jääda avatuks ajutisel pinnal kuni hoone lõpliku valmimiseni. "Piltlikult öeldes tekkis valiku koht, kas me kulutame osa summast sellele, et jätkuvalt tasuda rendimakseid või võtame eesmärgiks, et kõik Tõnismäe hoonega tehtud plaanid teostuksid."

Ööveli sõnul arutati seda teemat ka asutuse sees ning otsus oli väga konsensuslik. "Me pigem lepime ajutise ebamugavusega selle nimel, et ei korduks uuesti Tõnismäe hoone esmaavamise stsenaarium, kus osad teenused jäid välja arendamata," ütles ta ja rõhutas, et sellele vaatamata jääb avatuks Solarise esindus, hoiuraamatukogu ning pimedate raamatukogu.

"Aina rohkem meie teenuseid tarbitakse e-kanalite vahendusel, väga suured uuendused on ootamas ees Mirko ehk Minu Raamatukogu keskkonnas, millega seotakse ära ka uus Digar, seega me näeme, et see vahepealne periood on praegusel raskel ajal mõistlik," rõhutas ta ja lisas, et seetõttu ei lähe nad kultuuriministeeriumilt seda lisarahastust ka küsima. "Me oleme oma partneritele juba öelnud, et kolime välja tuleva aasta novembris."

Suurt koondamislainet see Ööveli sõnul ei tähenda. "Avalikkusele suunatud teenuseid on rahvusraamatukogu 27 tükki ning pihta saab neist ainult üks ehk ruum kui teenus ning sedagi ainult Narva maantee pinna kontekstis, mida tõepoolest kasutab aastas suurusjärgus 40 000 kuni 50 000 inimest," mainis ta ja kinnitas, et raamatukogu töötajad on suureks abiks ka tagasikolimise juures.

Endiselt on aga laual ka võimalus, et juba enne suurt avamist 2027. aasta mais hakkavad Tõnismäel ka mingid teenused tööle, näiteks kolib sinna videomängude muuseum LVLup!, kuhu oodatakse mõnda aega vaid eelneval kokkuleppel gruppe. "Samuti osad haridusteenused ja koostöö riigigümnaasiumitega käivitub kindlasti varem, samamoodi konverentsiteenused, Tõnismäel on ruumid, mis on mõeldud osaliselt teenima tulu, et nad kataksid kulud, mis kaasnevad selle suure hoonega."

"Sama oluline on seegi, et väga paljud pinnad me võtame ise kasutusele laona, hoolimata selles, et veel laoriiuleid ei ole, toome oma teavikud sinna varem kohale," ütles ta ja selgitas, et seda kuupäeva ta veel öelda ei julge, millal esimesed avalikud teenused Tõnismäel toimima hakkavad. "Aga aimdus on."