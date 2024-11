Rahvusraamatukogu direktor: riigilt me rohkem raha juurde ei küsi

Valitsus võttis septembris vastu otsuse eraldada Eesti Rahvusraamatukogule Tõnismäe hoone ehituse lõpetamiseks ja sisustamiseks 17,7 miljonit eurot. "Kogu meeskond on ootusärev selles osas, kuidas kõik õigeks ajaks valmis saada," sõnas rahvusraamatukogu direktor Martin Öövel "Terevisioonis".

Öövel tõi välja, et rahvusraamatukogu rekonstrueerimine on jagatud kaheks etapiks: ehitus ja sisustamine. Ehitus peaks lõppema 2025. aasta septembris. Seejärel algab hoone sisustamine ja kolimine.

"Kolimisprotsess on väga pikk, sest meil on seda eesti kultuuripärandit, mis sinna hoonesse peab lõpuks oma tee leidma, väga palju. Täna on see asenduspindadel. Kolimine hakkabki suuresti sellest hetkest peale, kui hoone kätte saame," rääkis ta.

Külastajatele avab uuenenud rahvusraamatukogu uksed 2027. aasta mais. "Kui esialgne unistus oli paar kuud varem lahti teha, siis mõned nüansid rahastuse laekumisega tingisid liikumise," märkis Öövel. "Teisisõnu peame kõik hanked läbi viima, et kogu see suur hoone saaks sisustatud. Kogu see protsess koos kolimise ja hangetega võtab selle võrra natukene kauem aega."

Kui rahvusraamatukogu rekonstrueerimist plaanima hakati, kirjutati 2022–2025 aasta eelarvestrateegiasse selle planeeritud maksumuseks 53,2 miljonit eurot. Hoone rajamine on vahepealsel perioodil aga pidevalt kallinenud ning koos sisustusega jõudnud 105 miljoni euroni. Öövel usub, et ehituse lõpetamiseks ja sisustamiseks saadud 17,7 miljonist eurost piisab ning riigilt ei pea lisaraha küsima.

"Oluline on nendel kahel etapil vahet teha: kui ehituseelarvet mõjutab hästi paljuski reeglistik ja kõik määrused, mis tekitavad kohustuse investeerida teatud ulatuses, siis sisustus on selles osas ikkagi paindlikum. Kui tõesti peaks järjekordne viie- kuni kümneprotsendine hinnatõus olema, jääb meil võimalus natukene vähem osta," rääkis Öövel. "Aga tänase teadmise kohaselt piisab meile sellest rahast. Me oleme ka lähtekohaks võtnud, et tänases üleüldiselt keerulises riiklikus olukorras me ei hakkagi [raha] juurde küsima, vaid leiame siis lahenduse."

Ühe asenduspinnana on rahvusraamatukogu kasutanud Tallinnas Narva maanteel asuvat endist Danske panga peakontorit. See suletakse 2025. aasta novembris, poolteist aastast enne Tõnismäe hoone avamist.

"See on plaanipärane, sest leping oli algusest peale teatud perioodiks sõlmitud. Lepinguperiood saabki läbi ja selle pikendamist me praeguses olus ei saa väga kaaluda, sest see oleks arvestatav kulu. Me ei taha seda kulu sisustuse arvelt teha," lausus Öövel ning lisas, et lugejaid teenindatakse pärast Narva maantee hoonest väljakolimist edasi Solarise keskuses ja Suur-Sõjamäel. "Lugejateenindus jätkab toimimist, lihtsalt natukene teisel kujul."