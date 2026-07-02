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Tallinnas esineb Rootsi metalcore'i ansambel Dead by April

Muusika
Dead by April
Dead by April Autor/allikas: Baltic Live Agency
Muusika

4. oktoobril astub Tallinnas klubis Helitehas üles Rootsi modernse metal'i ansambel Dead by April. Erikülaline on samuti Rootsist pärit melodic metal'i ansambel Cyhra.

Enam kui 15 aastat tegutsenud Dead by Aprili muusikas kohtuvad rasked kitarririffid, elektroonilised mõjutused, meloodilised refräänid ning puhta ja karjuva vokaali kontrastid.

Bändile tõid läbimurde lood nagu "Losing You", "What Can I Say", "Within My Heart" ja "Mystery", mis aitasid neil koguda ka rahvusvahelist tuntust.

Bändi viimane album "The Affliction" ilmus 2024. aastal ja murdis seitse aastat kestnud pausi. Viimasel plaadil kõlab ka räppi ja popilikult suuri refrääne.

Tallinna kontserdi erikülaline Cyhra ühendab oma loomingus klassikalise heavy metal'i, modernse produktsiooni ja tugevalt meloodilised refräänid. Bändi ridadesse kuuluvad endiste ja praeguste koosseisude kaudu mitmete tuntud metal-bändidega seotud muusikud.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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