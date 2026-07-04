Anu Muiste avas Viinistul sisemaailma peegeldava näituse

Alates 4. juulist, on Viinistu kunstimuuseumis avatud Anu Muiste seitsmes isikunäitus "Vorm ja mäng", mis peegeldab inimese sisemaailma ja tema sidet ümbritseva maailmaga.

"Vorm ja mäng" koondab valiku Muiste viimaste aastate maalidest, kus kohtuvad unenäolised kujundid, orgaanilised vormid ja psühholoogilised seisundid.

"Mind paeluvad inimese käitumine ja suhted ning intuitiivne, mänguline lähenemine kujutamisele. Nii sünnib visuaalne keel, kus orgaanilised vormid, sümbolid ja värvipinnad avavad ruumi mitmetähenduslikele tõlgendustele," rääkis Muiste.

Kunstniku sõnul ei ole tema teostes vorm kunagi lõplik ega staatiline – see kasvab, muutub ja suhestub ümbritsevaga, peegeldades nii looduse rütme kui ka inimese sisemisi protsesse, kus mängust saab maailma tunnetamise viis.

"Kutsun vaatajat liikuma argireaalsuse piiridest kaugemale, usaldama intuitiivset kogemust ning avastama tähendusi, mis ei allu alati ratsionaalsetele seletustele," kirjeldas autor oma värsket loomingut.

Näitusel on eksponeeritud ka koostöös Eestis elava Ukraina kunstniku Mariia Bonchukiga valminud suurmõõtmeline teos "Tuttav ja võõras olemus", mis kutsub mõtlema, kuidas tajume võõras keskkonnas tuttavat ja tuttavas keskkonnas võõrast.

Näitus jääb avatuks kuni 7. augustini.