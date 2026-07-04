X!

Galerii: Tallinnas Kalevi staadionil algas Eestimaa võimlemispidu

Galerii
Eestimaa võimlemispidu
Eestimaa võimlemispidu Autor/allikas: ERR
Galerii

Tallinnas Kalevi keskstaadionil algas laupäeval seitsmes Eestimaa võimlemispidu "Maaelu võlu". Peol osaleb kokku 3000 võimlejat ja rahvatantsijat, imikutest 80-aastaste prouadeni.

Kalevi Keskstaadionil on võimlejad lihvinud suureks peoks tantsusamme juba kolmapäevast saati. Laupäeva õhtul anti ka esimene etendus publikule.

"Ükski selline suur projekt ei sünni täna ja kohe ja praegu. See on tegelikult ettevalmistused kolm aastat ja täna me näeme siis selle projekti finaali ehk etendust," ütles peo projektijuht Lembe Laas.

"Sügisel me saime kokku ja algas tõesti aastane, ma ütleksin selline aktiivne töö, kui kõik liigijuhid olid valitud, kõik liigijuhid valmistasid ette kavad, õpetasid need selgeks, toimusid ülevaatused," ütles etenduse pealavastaja Tea Kõrs.

Tänavuse võimlemispeo teema on "Maaelu võlu", mis toob tähelepanu kõigele sellele, mis toimub maal. Nii toimub elu ka etenduses kevadest sügiseni.

"Kevadel tärkab loodus, kevadel pääsevad laudast välja väiksed lambakesed, lehmad. Külvatakse maha vili, aedviljad. Suvi on suur rõõmupidu, kus käib juurde loomulikult jaanipäev, mis on ju Eesti rahva kõige suurem suvine pidu. Kui me jõuame sügisesse ja viljad on valminud, tuleb need koristada, tuleb küpsetada ja keeta, tuleb moosid panna purkidesse, et üle elada meie talv," ütles Kõrs

Peol osaleb 3000 võimlejat ja rahvatantsijat. Neist noorim on 4-kuune beebi, vanimad tantsijad on aga üle 80-aastased prouad.

Peol osalejad Liisa, Tiia ja Kristiina kiitsid ERR-ile laulupidu ning eestlasi laiemalt.

"Praegusel hetkel, nagu tantsupeol ja laulupeol, kõige paremad eestlased. See tunne ja energia on nii nakatav, et siis kõik need proovipäevad ununevad, et see on kõige tähtsam," ütles Kristiina.

Võimlemispeo teine etendus toimub pühapäeva päeval.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:38

Galerii: Haapsalu Toomkirik täitus USA iseseisvuspäeval gospeli ja bluusiklassikaga

16:16

Jõnn Sooniste: raamatukogude arengukava pakub uut vaadet Tallinna linnaruumile

16:12

Galerii: esimesele Tartu Punchile tõmbas joone alla Viagra Boysi kontsert

15:27

Siiri Sisask: eneses peituvate tõkete taga võib peituda tõeline rõõm ja vabanemine

12:01

Rannarahva festival toob Viimsi vabaõhumuuseumisse muusika ja värske näituse

11:11

Marge-Ly Rookäär: väikesaarte laulupeol sai päikest ja äikest

09:57

Galerii: Pärnus avati Jüri Arraku sünniaastapäevale pühendatud näitus

09:28

Galerii: kunstiakadeemia galeriis on avatud kaks uut näitust

04.07

Galerii: Tallinnas Kalevi staadionil algas Eestimaa võimlemispidu

04.07

Gerda Kordemets toob Tõstamaa mõisas lavale kurva komöödia

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.07

Elmo Nüganen "Armastusest kolme apelsini vastu": esimestel etendustel oli saalis haudvaikus

04.07

Galerii: Tartus toimub esimest korda popmuusikafestival Tartu Punch

04.07

Gerda Kordemets toob Tõstamaa mõisas lavale kurva komöödia

16:12

Galerii: esimesele Tartu Punchile tõmbas joone alla Viagra Boysi kontsert

04.07

Galerii: Tallinnas Kalevi staadionil algas Eestimaa võimlemispidu

09:57

Galerii: Pärnus avati Jüri Arraku sünniaastapäevale pühendatud näitus

03.07

Uue muusika reede: Nublu, Madonna, Jorja Smith, Cara Delevingne

04.07

Arvustus. Kes on sinu aias?

02.07

Rakveres avati Eesti klaasikunstnike aastanäitus

03.07

Nublu ja Tief City 44 avaldasid lühialbumi "Is It Estonia?!"

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo