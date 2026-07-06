Otseülekanne: Tallinna linnahallis restaureeritakse Põldroosi hiigelgobelääni

Ligi 500-ruutmeetrine gobelään tõmmati viimast korda oma praegusel kujul lava ette ning nüüd hakatakse seda paanide kaupa alla võtma. Seejärel paanid puhastatakse, konserveeritakse ja pakendatakse Linnahallis püsti pandud ajutistes tööruumides. Tööd gobelääniga peaksid vältama umbes juuli lõpuni.

Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanuti konservaatorite esmane hinnang gobelääni seisukorrale on olnud positiivne. Hoolimata sellest, et hiigelvaip on aastaid seisnud tekstiili jaoks ebasobivates tingimustes, on see tervikuna üllatavalt hästi säilinud. Samas on teos tugevalt määrdunud ja tolmune ning on viimane aeg seda restaureerima asuda.

Konserveeriimistööde juhi Janika Turu sõnul on linnahalli sisekliima on tekstiili säilitamiseks äärmiselt ebasoodne ning kõige kiiremini vajab gobelään konservaatorite hinnangul põhjalikku puhastamist.

Otseülekanne resutaarimistöödest on ERR-i kultuuriportaalis jälgitav kuni 17. juulini. Ülekanne on tehniliste probleemide tõttu katkenud, taastame selle esimesel võimalusel.