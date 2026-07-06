George Clooney pälvib Veneetsia filmifestivalil elutööpreemia

Festivali sõnul on George Clooney väga mitmekülgne looja, kes on liikunud sõjafilmide, põnevike, komöödiate, ulmefilmide ja draamade vahel, säilitades seejuures alati omanäolise näitlejakäekirja. Samuti tõsteti esile tema lavastajatööd filmides nagu "Confessions of a Dangerous Mind", "Good Night, and Good Luck", "The Ides of March" ja "Suburbicon", vahendas Variety.

Festivali kunstilise juhi Alberto Barbera sõnul on Clooney täielik ja karismaatiline filmilooja, kelle karjäär ulatub väikestest tele- ja B-filmide rollidest rahvusvahelise tähelennuni. Barbera sõnul põhineb Clooney veetlus eelkõige tema usutavusel näitlejana, mitte pelgalt staaristaatusel või ekraanikuvandil.

Clooney ise ütles, et Veneetsia filmifestival on talle aastate jooksul pakkunud palju erilisi hetki ning tegemist on tema lemmikfilmifestivaliga. "Kuldse Lõvi saamine on tohutu au. See tähendab ilmselt ka seda, et olen vanaks jäänud, aga võtan selle rõõmuga vastu," lisas ta.

83. Veneetsia filmifestival toimub 2. kuni 12. septembrini, tänavune võistlusprogramm avalikustatakse 23. juulil.