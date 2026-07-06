X!

George Clooney pälvib Veneetsia filmifestivalil elutööpreemia

Film
George Clooney
George Clooney Autor/allikas: LaPresse / Alamy / Scanpix
Film

Näitleja, režissöör ja produtsent George Clooney saab tänavusel Veneetsia filmifestivalil elutöö eest Kuldse Lõvi auhinna. Festivali korraldajad tunnustavad teda silmapaistva panuse eest kaasaegsesse filmikunsti.

Festivali sõnul on George Clooney väga mitmekülgne looja, kes on liikunud sõjafilmide, põnevike, komöödiate, ulmefilmide ja draamade vahel, säilitades seejuures alati omanäolise näitlejakäekirja. Samuti tõsteti esile tema lavastajatööd filmides nagu "Confessions of a Dangerous Mind", "Good Night, and Good Luck", "The Ides of March" ja "Suburbicon", vahendas Variety.

Festivali kunstilise juhi Alberto Barbera sõnul on Clooney täielik ja karismaatiline filmilooja, kelle karjäär ulatub väikestest tele- ja B-filmide rollidest rahvusvahelise tähelennuni. Barbera sõnul põhineb Clooney veetlus eelkõige tema usutavusel näitlejana, mitte pelgalt staaristaatusel või ekraanikuvandil.

Clooney ise ütles, et Veneetsia filmifestival on talle aastate jooksul pakkunud palju erilisi hetki ning tegemist on tema lemmikfilmifestivaliga. "Kuldse Lõvi saamine on tohutu au. See tähendab ilmselt ka seda, et olen vanaks jäänud, aga võtan selle rõõmuga vastu," lisas ta.

83. Veneetsia filmifestival toimub 2. kuni 12. septembrini, tänavune võistlusprogramm avalikustatakse 23. juulil.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

06.07

Kultuuriportaal soovitab: Peeter Simmi "Arabella, mereröövli tütar" Jupiteris

06.07

Ivari Ilja: rahvusooper loob uue ooperiosakonna juhataja koha

06.07

George Clooney pälvib Veneetsia filmifestivalil elutööpreemia

06.07

Tallinnas esineb Saksa produtsent Skee Mask

06.07

Pildid: algasid Helen Rekkori uuslavastuse "Kuuvalgel" proovid

06.07

Otseülekanne: Tallinna linnahallis restaureeritakse Põldroosi hiigelgobelääni

06.07

Tanel Ingi: hakkasin lavastama, kuna mul hakkas tõenäoliselt näitlejana mingil hetkel natuke igav

06.07

Galerii: Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti noortefilm "Morten"

06.07

Keelenupp. Marsime Marseille'sse ehk Marseillesse

06.07

Tänavuse Tartuffi avab Tai koerafilm

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

06.07

Thomas Piketty: Eestis oleks tänapäeval kõigil parem, kui poleks olnud Nõukogude eksperimenti

06.07

Ivari Ilja: rahvusooper loob uue ooperiosakonna juhataja koha

06.07

Galerii: Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti noortefilm "Morten"

06.07

Tanel Ingi: hakkasin lavastama, kuna mul hakkas tõenäoliselt näitlejana mingil hetkel natuke igav

02.07

Elmo Nüganen "Armastusest kolme apelsini vastu": esimestel etendustel oli saalis haudvaikus

05.07

Galerii: esimesele Tartu Punchile tõmbas joone alla Viagra Boysi kontsert

05.07

Jõnn Sooniste: raamatukogude arengukava pakub uut vaadet Tallinna linnaruumile

05.07

Galerii: Pärnus avati Jüri Arraku sünniaastapäevale pühendatud näitus

06.07

Pildid: algasid Helen Rekkori uuslavastuse "Kuuvalgel" proovid

05.07

Rannarahva festival toob Viimsi vabaõhumuuseumisse muusika ja värske näituse

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo