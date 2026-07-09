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Kiwanoid avaldas viienda albumi "Ghost Nonius"

Muusika
Kiwanoid avaldas viienda albumi
Kiwanoid avaldas viienda albumi "Ghost Nonius" Autor/allikas: Karl Korts
Muusika

Eesti elektroonilise eksperimentaalmuusika visionäär Kiwanoid avaldas koostöös kodumaise leibeliga Glitch Please oma viienda stuudioalbumi "Ghost Nonius".

"Ghost Noniusel" desorienteerivad ebaloogilised kompositsioonid taju ja ootusi, luues võõrandumise välja. Fragmenteeritud struktuurid lagunevad koost ja koonduvad rahutusttekitavateks uuteks mustriteks.

"Kuigi album kaldub totaalse psühhedeelia poole, on see filtreeritud läbi range kontrolli prisma: reduktivistlikud struktuurid ja kuiv kontseptualism. Tulemuseks on kummituslik süntees kõige-järgsusest ja mikroskoopilisest detailitäpsusest, olles ühtaegu tuttav ja tunnetamatu," avas Kiwa.

Albumit esitletakse kontsertidega 10. juulil Kikumul, 17. juulil ARS-i loomelinnakus ning 8. augustil Veetorni Aias.

Toimetaja: Karmen Rebane

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