Pildid: Viimsi vabaõhumuuseumis avati näitus "Rannakülade laulikud"

11. juunil avati Viimsi vabaõhumuuseumis näitus "Rannakülade laulikud", mis avab randlaste heliloomingut, lisaks fotodele ja lugudele saab kuulata laulude originaalsalvestusi tänavu 100-aastaseks saanud rahvusringhäälingu varamust.

Rannalaulikutest tuntuim on 175. sünniaastapäeva tähistav Mari Kilu, kelle lauldud "Laevamängu" veel siiani esitatakse. Samas on Liisu Tambi, Mai Kravtsovi, Miina Lamboti, Anna Paalbergi, Pauline Vapperi ja Anna Kösteri loominguline panus Eesti muusikamaastikule võrdselt oluline, rääkimata Kihnu Virve pärandist.

Naistele keskendunud näituselt leiab ka pimeda meeslauliku Kristjan Kiviloo, kelle võimetus teha toonases ühiskonnas tavapäraseid töid määras tema elutee. Näitus on saanud võimalikuks tänu 1920. aastatel alguse saanud rahvamuusika pärandi kogumisele ja talletamisele.

Näituse kuraator on Maivi Kärginen-Kivi, projekti juhtis Johanna-Elisabeth Tärno, kujunduse tegi Hmmm Loovstuudio, helikujunduse autor Raido Linkmann.

Näitus jääb avatuks 2027. aasta suveni.