Rannarahva festival toob Viimsi vabaõhumuuseumisse muusika ja värske näituse

Päeva jooksul saab osa kontsertidest, mereteemalistest tegevustest, laste- ja pereprogrammist ning töötubadest. Muusikat mängivad muusikud ansamblist Kvintrad ja päeva peaesineja on Audru Jõelaevanduse Punt.

Avatud on Viimsi taluturg ja rannarahva laat, pakutakse suitsukala ja teisi randlastele lemmikmaitseid. Päeva tähtsündmuseks on muuseumi uue näituse "Rannakülade laulikud" avamine, mis viib vaataja rannalaulikute värvikasse helimaailma.

"Me tahame, et Viimsi vabaõhumuuseum oleks sel päeval täis mõnusat suminat: pillimängu, suitsukalalõhna, turusaginat ning inimesi, kes naudivad merd ja selle võlu. Rannarahva festivali juures on just tore see, et päev ei ole rangetes raamides, külastaja saab nautida ja avastada rannakultuuri omas tempos," ütles Viimsi vabaõhumuuseumi peremees Raivo.

Festival on kõigile tasuta ning päeva tüürib Ursel Tilk.