Juunis esineb Tallinnas Russell Crowe koos bändiga

Russell Crowe kontsertprogramm kannab nime "Indoor Garden Party" ehk "Aiapidu siseruumis". Muu hulgas filmide "Glaadiator" ja "Piinatud geenius" peaosades üles astunud Crowe on muusikat kirjutanud enam kui 40 aastat.

1980. aastatel alustas Crowe muusika salvestamist Russ le Roq nime alt. Hiljem pani ta kokku bändi, millest sai 30 Odd Foot of Grunts, kellega Crowe avaldas kolm albumit. Crowe on tegutsenud ka bändis Ordinary Fear of God.

Ansambel The Gentlemen Barbers, kellega Crowe ka Tallinnasse jõuab, koondab professionaalseid Austraalia kontsertmuusikuid, kellega koos Crowe oma tõelist kirge ellu viib. "Kino on amet, kus räägin kellegi teise sõnadega. Muusika on minu maailm, kus saan publikule avada oma hinge. Me ei mängi lihtsalt lugusid – me elame selle õhtu koos publikuga läbi," on Crowe öelnud.

160- kuni 285-eurosele kontserdipiletile on võimalik lisaks osta ka nn "Meet & Greet" pilet, mis annab võimaluse Hollywoodi staariga kohtuda, kätt suruda ning autogrammi küsida. Selle võimaluse eest tuleb välja käia 300 eurot.