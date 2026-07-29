Anija mõisa teatriaidas esietendus suhtedraama "Samal ajal samas kohas"

Ameerika näitekirjaniku Bernard Slade'i lugu lahkab mehe ja naise kooselu erinevaid tahke läbi kahe aastakümne, lastes vaatajal samastuda abielu sügavate tõusude ja mõõnadega. Teost on tõlgitud enam kui 30 keelde ning seda on mängitud nii Broadwayl kui ka lavastatud üle kogu maailma. Samuti on näidendi põhjal valminud Kuldgloobusega pärjatud mängufilm.

Lavastaja Erki Aule sõnul on tegemist sooja huumoriga vürtsitatud sissevaatega mehe ja naise suhetesse, mis ajas muutuvad, kuid ei kustu.

Näitlejate Külli Reinumäe ja Anti Kobina jaoks on tegemist esimese ühise koostööga draamalaval. Lavastuse kunstnikutöö autor on Elisa Sinisalu. Valguskunstnik on Priidu Adlas.