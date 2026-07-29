Suri prantsuse elektroonilise muusika produtsent ja DJ Kavinsky

Prantsuse meedia teatel leiti muusik teisipäeva õhtul oma kodust. Surma asjaolud ei ole praegu ametlikult teada ning võimud jätkavad juhtunu uurimist.

1975. aastal sündinud Vincent Belorgey alustas muusikukarjääri 2000. aastate keskel. Artistinime Kavinsky all lõi ta omanäolise lavapersooni, mille keskmes oli väljamõeldud 1980. aastate esteetikast inspireeritud tegelaskuju.

Rahvusvahelise läbimurde tõi Kavinskyle 2010. aastal ilmunud lugu "Nightcall", mis kõlas Nicolas Winding Refni kultusfilmi "Drive" (2011) avakaadrites.

Kavinsky debüütalbum "Outrun" ilmus 2013. aastal, sellele järgnes 2022. aastal "Reborn". Karjääri jooksul tegi ta koostööd mitme elektroonilise muusika artistiga, sealhulgas Sebastiani, Justice'i ja Cautious Clayga.

2024. aastal esines ta Pariisi olümpiamängude lõputseremoonial, kus kõlas ka "Nightcall".