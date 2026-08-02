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Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor võidutses Itaalias

Muusika
Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor Itaalias
Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor Itaalias Autor/allikas: Eesti Raadio Laste Laulustuudio
Muusika

Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor võitis Itaalias Firenze rahvusvahelisel koorifestivalil oma konkursikategoorias esikoha, pälvides ühtlasi kulddiplomi ja žürii eripreemia parima koreograafia eest.

28.–31. juulini Itaalias toimunud Firenze rahvusvaheline koori- ja orkestrifestival on üks Itaalia tuntumaid koorisündmusi, mida korraldab Ensemble San Felice.

Tänavu osales festivalil 11 koori, orkestrit ja ansamblit seitsmest riigist. Žürii hindas nii vokaalset meisterlikkust, repertuaari valikut kui ka kunstilist terviklikkust. Festival kujunes eriti edukaks Eestile. Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor saavutas konkursil esikoha, pälvis kulddiplomi ning lisaks andis rahvusvaheline žürii kollektiivile eripreemia parima koreograafia eest.

Festivali eesmärk on edendada rahvusvahelist kultuurivahetust, tutvustada eri maade koorimuusikat ning pakkuda kollektiividele võimalust esineda Firenze ajaloolistes kontserdipaikades. Lisaks konkursile kuuluvad programmi meistriklassid, sõpruskontserdid ja ühised muusikaõhtud.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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