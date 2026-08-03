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Suri "Sopranodest" tuntud näitleja Vincent Pastore

Film
Vincent Pastore sarjas
Vincent Pastore sarjas "Sopranod" Autor/allikas: HBO
Film

USA näitleja Vincent Pastore, kes saavutas rahvusvahelise tuntuse HBO menusarjas "Sopranod", suri 80-aastasena.

Pastore leiti oma kodust New Yorgi Bronxi linnaosas pärast seda, kui temaga ei olnud mitu päeva ühendust saadud. Esialgsetel andmetel viitavad asjaolud loomulikule surmale, kuigi ametlikku surmapõhjust pole avalikustatud.

1946. aastal Bronxis sündinud Pastore teenis nooruses USA mereväes ning alustas näitlejakarjääri alles 40. eluaastates. Enne läbimurret töötas ta muu hulgas ööklubiomaniku ja autojuhina.

Tema kuulsaim roll oli FBI informaatoriks osutunud Salvatore Bonpensiero sarjas "Sopranod". Lisaks mängis ta filmides "Goodfellas", "Carlito's Way", "Awakenings" ja paljudes teistes krimi- ning draamaprojektides.

2000. aastal võitsid "Sopranode" näitlejad USA ekraaninäitlejate gildi auhinna parimale draamasarjade näitlejaansamblile.

2014. aastal diagnoositi tal eesnäärmevähk, mille ta edukalt seljatas.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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