Galerii: TalTechi suvelavastus viib tagasi pöördelisse 1968. aastasse

Andra Teede kirjutatud näidend toetub tehnikaülikooli vilistlaste ehedatele mälestustele. Suvelavastus tuuakse publiku ette Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaskogu eestvedamisel.

Lugu räägib andekast maapoisist Kaarlist, kes asub õppima automaatika-telemehhaanika erialal, ning tema ühikatoa kaaslastest. Noori vaevavad igikestvad küsimused: kuidas viia täide oma unistusi, leida sobiv kaaslane, saavutada edu ning jääda truuks iseendale? Nende igapäevaelu põimub keerulise ajaga, kus KGB toel tegutseva võõrvõimu piirangutele vastanduvad Praha kevad, läänes möllab kirglik rock'n'roll ning tehnoloogia pöörane areng.

Lavastaja Veiko Tubinat kõnetas loo juures eelkõige vabaduse teema.

"Need noored elasid ajal, kus valikuid oli vähem kui praegu, kuid unistused ei olnud selle võrra väiksemad. Lavastus ei räägi ainult ühest lennust või ühest ülikoolist – see räägib inimestest, kes püüavad leida oma kohta maailmas. 1960-ndate lõpp oli täis vastandeid – ühelt poolt tehnoloogia kiire areng, noorte julgus ja soov maailma muuta, teiselt poolt hirm, kontroll ja piirid. Ometi suutsid elada selle aja noored lõbusat elu ja teha maailma muutvat teadust," rääkis Tubin.

Loo toovad lavale Jass Kalev Mäe, Maris Nõlvak, Theodor Tabor, Karl Robert Saaremäe, Oskar Punga, Egon Nuter, Kadri Lepp, Martin Mill, Piret Krumm, Ingrid Pappel, Kristjan Knight, Iko-Erik Uustalu, Sander Kõiv, Johanna Poll, Mia-Marleen Tõnis ja Kevin Räim.