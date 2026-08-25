Suri lauljanna Dolly Parton

"Kantrilaulja, laulukirjutaja ja näitleja, kelle karisma, südamlikud laulusõnad ja ärivaist köitsid avalikkuse meeli peaaegu kuus aastakümmet, suri teisipäeval 80-aastaselt," teatas tema perekond oma avalduses.

Parton kirjutas enam kui 3000 laulu ning võitis 11 Grammy auhinda, sealhulgas elutööauhinna.

Tuntud lauludega, nagu "Coat of Many Colors", "Jolene" ja "I Will Always Love You", sai temast kõigi aegade üks enimmüüdud naisartiste, olles müünud üle 100 miljoni plaadi.

Aastate jooksul juhtis Parton televisiooni meelelahutussaadet, mängis filmides ja rajas isegi teemapargi Dollywood, mis on populaarne turismipaik tema sünnikohas Tennessees.

Samuti tegeles Parton heategevusega. Ta asutas sihtasutuse Imagination Library, mis jagas lastele üle kogu maailma sadu miljoneid tasuta raamatuid, et edendada varajast lugemisoskust.