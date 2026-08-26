Peosarjal Moment astuvad üles Bali Baby ja Majorlilkween

Atlanta juurtega Bali Baby, kes teeb tugevate hüperpopi ja elektrooniga mõjutustega kaasaegset räppmuusikat, esineb Eestis esimest korda. Tema lood on kogunud erinevatel platvormidel miljoneid kuulamisi ning edule on kaasa aidanud hoogne levik Tiktokis.

Koostööd on Bali Baby teinud teiste hulgas Trippie Reddiga ning tema lugu jõudis ka menusarja "Euphoria" esimese hooaja soundtrack'ile. Bali Baby on pälvinud tähelepanu ka rahvusvahelises muusikameedias.

Majorlilkween Autor/allikas: Moment

Majorlilkweeni ehk Alexandra Elisabeth Ljadovi tegevus ühendab muusika, moe, tantsu ja visuaalkunsti. Ta on kõndinud maailma nimekate moemajade lavadel, jõudnud rahvusvaheliste moeajakirjade (Vogue, Elle jt) kaantele ning avaldab aktiivselt ka muusikat. Tema viimane lühialbum "Club Andra" ilmus selle aasta maikuus.

Päev enne kontserti avaldavad Bali Baby ja Majorlilkween ühise duubelsingli "Back Of The Party", mida Tallinnas ka esitatakse. Koos on artistid muusikat avaldanud varemgi.

Õhtu jooksul astuvad DJ-setiga üles ka suve alguses esimese soolosingli avaldanud Anna Himma, Lowkeylegend, Britiimpeerium, Evaluation, Ots ja Evert Poom.