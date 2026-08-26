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Suri koomik Sten Erik Allikas

kultuur
Laulev koomik Sten-Erik Allikas
Laulev koomik Sten-Erik Allikas Autor/allikas: Erakogu
kultuur

Koomik, muusik ja laulja Sten Erik Allikas suri 44-aastaselt, teatas Huumoriklubi sotsiaalmeedias.

"Täna on üks uskumatult valus päev, sest meie seast on lahkunud armastatud sõber ja kolleeg Sten Erik Allikas. Saame ainult meenutada ilusaid hetki ja siiraid vestlusi, sest kahjuks me neid Sinuga enam juurde ei loo! Mõrudat lohutust proovime leida faktist, et kõik mälestused mis Steni nimi pähe toob, on täis naeru ja sõprust. Sten oli uskumatult abivalmis ja soe inimene, kes oli valmis ka enda heaolu kõrvale jätma, et inimestel tema ümber oleks kergem ja parem!" seisis postituses.

"Ütle juba täna oma sõpradele kui kallid nad sulle on, sest homme võib olla liiga hilja.
Palume kõigil austada Steni pere leina ja rahu, ning kõikvõimalike päringutega mitte tülitada! Hoidke ennast ja oma lähedasi!" lisas Huumoriklubi.

Sten Erik Allikas alustas Comedy Estonia ridades 2020. aastal. Aasta tagasi sai temast Andi Raigi kõrval Sky Plusi pärastlõunase saate "Õhtune äratus" üks juhtidest. Viimati oli Allikas Sky Plusi eetris 19. augustil. Raadiojaama esindaja Birgit Veer ütles Kroonikale, et Sky Media otsustas temaga töösuhte juulis lõpetada ning tema viimane eetripäev pidi olema 21. augustil, kuid siis ei õnnestunud raadiotiimil Allikaga kohtuda.

"Sky Media on mõtteis Steni pere ja Huumoriklubiga ning kõigiga, kellele südamesse Sten jälje jättis," lausus Veer.

Allikas tegutses lisaks koomiku- ja raadiotööle muusiku ning lauljana.

Toimetaja: Karmen Rebane

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