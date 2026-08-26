Sacha Baron Cohen äratab uues filmis ellu Ali G tegelase

Pärast enam kui 20 aastast pausi äratab Cohen taas ellu Ali G tegelase. Oktoobrikuus ilmuv film on järg 2002. aasta mängufilmile "Ali G Indahouse". Treileris ütleb Cohen läbi Ali G, et seekord ei ole tegu mängufilmi, vaid dokumentaaliga, kus osalevad ka päris inimesed. Filmi toodab Amazon MGM.

"Pärast 20 aastat tšillimist, pläru suitsetamist ja kebomist, avastab Ali G enda suureks üllatuseks, et tema pikaaegne tüdruksõber Julie on kaheksa kuud rase," seisab filmi ametlikus lühikokkuvõttes. "Üks suu rohkem, mida toita, ajab ta ennast tagumendilt püsti ja suundub Ameerikasse, et taastada oma kunagine hiilgus... Peagi kohtub ta vastastega, kes saavad ohuks nii tema enda kui ka ta lapse elule."

Filmi treileris ütleb Ali G, et äraoldud 20 aasta jooksul on maailma untsu läinud: "Covid, sõjad ja Ed Sheeran". Treilerist näeb, et Cohen on teiste hulgas oma konksu otsa saanud ka endise USA kindrali Stewart Rodeheaveri.

Ali G tegelane sai inspiratsiooni valgetest briti äärelinna meestest, kes said enda igapäeva eluks omakorda inspiratsiooni hiphopist, mustast kultuurist ja Kariibi saartelt. Esimest korda tõi Cohen Ali G ekraanile 1998. aastal, kus ta oli külaline "The 11 O'Clock Show's".

Hiljem, nullindate alguses sai tegelasest "Da Ali G Show" nimitegelane. Kolm hooaega väldanud sarjas intervjueeris Cohen Ali G kostüümis inimesi erinevatel elualadelt. 2001. aastal hääletasid briti televaatajad Ali G kaheksandaks läbi aegade parimaks teletegelaseks.

Cohan filmis uue filmi salaja, sarnaselt filmidele "Borat", "Brüno" ja telesarjale "Who Is America?". "Ali G: Who Iz I?" on esimene Coheni film, mille režissöör on ta ise.