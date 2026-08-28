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Daniel Levi avaldas kodust inspireeritud albumi "Home Away From Home"

Muusika
Daniel Levi
Daniel Levi Autor/allikas: Iris Kivisalu
Muusika

Reedel ilmus Daniel Levi uus album "Home Away From Home", mille keskmes on kodu.

Albumi kaheksa lugu on sündinud viimaste aastate jooksul Londonis, Amsterdamis, Helsingis ja Tallinnas. Albumi keskmes on kodu kõige laiemas tähenduses: kohad ja kogemused, millest oleme ammu edasi liikunud, kuid mis liiguvad omal moel meiega endiselt kaasa.

Daniel Levil on olnud mitu lapsepõlvekodu. Üks neist asus USA-s Ohios Baytree Streetil, teine Tartus Jaama tänaval ning kolmas Starkopfi tänaval. Just viimane neist hakkas uue albumi lugusid kirjutades ikka ja jälle mõtetesse tagasi tulema.

"Ma polnud varem väga palju mõelnud sellele, mida see koht minu jaoks tähendab või mida ma sealt endaga kaasa olen võtnud. Neid lugusid kirjutades hakkasin aga järjest rohkem märkama, et väga erinevad teemad jõuavad kuidagi tagasi aega, mil tundsin ja kogesin paljusid asju esimest korda," rääkis Levi.

"See album ei ole otseselt tagasivaade lapsepõlvele, kuigi nostalgial on siin kindlasti oma osa. Pigem sain aru, et need tunded on lihtsalt minuga kaasa tulnud. On omamoodi paradoksaalne kirjutada laule Londonis, Amsterdamis või Helsingis ja avastada, et mõte rändab ikka tagasi Tartusse."

Sellest mõttest sündis ka albumi pealkiri "Home Away From Home". "Pole vist vahet, kui kaugele kodust läheme, midagi tuleb sealt meiega alati kaasa, kas tahame või mitte," tõdes muusik.

Albumi loomisel on oluline roll olnud rahvusvahelistel koostöödel. Albumi nimilugu ja suur osa albumist sündis koos Levi kauaaegse koostööpartneri, Hollandi produtsendi ja laulukirjutaja Clifford Goiloga. Lisaks teevad kaasa Belgia artist Olivia, Anett ja Sander Mölder. Lugude miksimise eest vastutas Ashley Krajewski ning masteritega töötas Chris Pavey.

Daniel Levi esitleb uut albumit 12. septembril Tallinnas Fonoteegis. Lisaks on tulemas estluskontserdid 30. septembril Londonis, 7. oktoobril Stockholmis, 8. oktoobril Göteborgis ja 10. oktoobril Malmös.

Toimetaja: Karmen Rebane

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