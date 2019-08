Avaldame tookordse artikli refereerngu uuesti.

"Peatselt 75. sünnipäeva tähistav Tõnu Aav on end rahva südamesse kinnitanud kui onu Remus, vahva sõdur Švejk, kommunist Viss ning paljud teisedki karakterid ning tunnistab ka ise, et teda tuntakse ära ja seostatakse unustamatute rollidega veel tänagi.

Paraku on lavakunstikooli esimese lennu meesnäitlejatest alles veel ainult Tõnu Aav ja Aarne Üksküla, teatri hingekirjas aga ainult Tõnu Aav, vahendas Maaleht.

"Mind mäletataksegi seni, kuni on läinud katki viimane onu Remuse plaat," ütles Aav ja lisas naljatades, et tänapäeval on see muidugi keerulisem, sest CD-plaadid on üsna vastupidavad.

Aav tunnistas, et näitlejatöö on oma võlude ja valudega, kuid noortele ta suuri õpetussõnu lausuda ei oskaks, sest ta isegi ei tea täpselt, miks see teatrimaailm nii ahvatlev tundub."