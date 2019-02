Priit Võigemast: "Tõde ja õigus" lõhnas algusest peale nii, et see pole mingi tilulilutamine

Näitleja Priit Võigemast kinnitas saates "OP+", et temal ei ole enne "Tõe ja õiguse" esilinastust mingit painet. "Juba selles staadiumis, kus mind ka sinna meeskonda kaasati, tundus, et kõik inimesed, kes sellega tegelevad, on vastutustundlikud, andekad ja asjalikud inimesed," sõnas ta ja lisas, et ta ei ole ühegi režissööri puhul näinud sellist filmiplaani, nagu Tanel Toom talle näitas. "Tal oli film jaotatud aktideks, kus olid välja toodud kõige olulisemad sündmused ja mis seal toimub, mul oli seda põnev vaadata."

"Kes on seda raamatut vähegi lugenud, see teab, et tegemist on ei ole mingi kerge novellikesega, seega oodata sealt mingit komöödiat oleks naeruväärne," mainis Võigemast ja tõdes, et raamatut lugedes ei tundu nii julmad kui siis, kui neid sulle otse näidatakse. "Juba algusest peale lõhnas see "Tõe ja õiguse" filmiprojekt nii, et see ei ole mingi niisama tilulilutamine."

"Ma päris nii naiivne ei ole, et nüüd läheb kõik ülesmäge," nentis näitleja ja rõhutas, et ta on leppinud sellega, et saabub ka mingisugune mõõnaperiood. "Kus ei ole tööd, ideid või tahtmist, aga ma ei pabista selle pärast, see käib selle töö ja elu juurde," kinnitas Võigemast ja sõnas, et kuigi ta on kogu aeg näidelnud, pole ta kunagi olnud eriti suure koormusega. "Ma hakkasin mõtlema, et selline töönädal, kus iga päev on hommikul proov ja õhtul etendus, pole mul kunagi olnud, või kui on olnud, siis ühe või kaks korda näitlejakarjääri jooksul."

Priit Võigemast, kes juba mõnda aega töötab vabakutselisena, ei ole väidetavalt pidanud võtma vastu ühtki tööd lihtsalt selleks, et arveid maksta. "Ma üritan olla kahe jalaga maa peal ja annan endale aru, et selline aeg võib saabuda," ütles ta ja lisas, et tal on seni jäänud privileeg valida, mida ta teeb ja mida ei tee. "

Kui fännid peaksid midagi Priit Võigemastile lavale tuua, siis võiks see olla toit. "Näitlejad on alati näljased, vorsti näiteks," naeris ta.