Kolleegipreemia pälvinud Egon Nuter: tahaks konsulteerida Kelly Sildaruga

"Terevisioonis" oli külas Egon Nuter, kes pälvis kolmapäeval Tallinna Linnateatri kolleegipreemia ja rääkis, miks ta otsustas vabakutselise põlve selja taha jätta ning Linnateatri kooseisuliseks hakata. Ta märkis, et ei oska veel päris hakkama saada teadmisega, et ta kolleegipreemia pälvis ja hea meelega konsulteeriks ses osas võitmisega harjunud freestyle-suusataja Kelly Sildaruga.

"Ma arvan, et see veksel tuleb mul veel välja lunastada, et need hääled Vaarikuga pooleks läksid on kõik väga tore. Aga kui ma mõtlen teiste laureaatide peale, siis ma usun, et neil on Linnateatris ikka juba teened selja taga. Ma olen veel võrdlemisi nõrgalt seotud [Nuter liitus Linnateatriga 30. jaanuaril 2019 – toim]," rääkis Nuter.

"Üks "Miljoni vaade" on ju kunagi tehtud ja selle mängujärg ootab ka veel ees. Aga see preemia tuli natuke ootamatult. Kui ma saaks kuskilt Kelly Sildaru numbri, siis ma tahaksin temaga konsulteerida, et kuidas hakkama saada," lisas ta.

Nuter tõdes, et teda on vastu võetud mingi erilise soojusega. "Ma olen täitsa hämmingus." Ta märkis, et põhjuseid, miks ta Linnateatri pakkumise vastu võttis, oli mitmeid. "Vabakutselisena sa pead muretsema, et mis saab sinust homme ja kas mul on tööd ülehomme. Linnateatris tekib mingisugune kindlus ja mingisugused sotsiaalsed garantiid, mis on hoitud."

"Eks see "Miljoni vaatest" algas ja pärast seda Elmo [Nüganen] tegi sellise käigu, et "Egon, ma tahaks, et sa oleks teatriga tihemini seotud"," meenutas ta.

Nuter rääkis, et praegu käivad proovid ja aprilli keskel lisandub mängukavva selline tükk nagu "Kant", mille on kirjutanud Marius Ivaškevičius. "Sellega maadleme ja ega ta tulemata ei jää."

Ta ei oska öelda, kas näitlejana on praegu käes tema tippaeg. "Ma ei oska ennast niimoodi vaadata, kas see on nüüd minu apogee või mis ta on. Aga ma panen selle vanuse arvele. Neid 60+ väga palju ei ole. Võib-olla ma täidan mingisugust defitsiiti."