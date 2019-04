Keelesäuts. Kas meditsiinile on alternatiivi?

Peaaegu iga kord, kui Eesti üldsust raputab mõni ebaravijuhtum, kus inimestele pakutakse alternatiivmeditsiini pähe tõestamata toimega või isegi kahjulikke ühendeid – olgu viimase näiteks naatriumklorit –, tuleb meedias esile ka seesama sõna, mida ka ise just nimetasin: alternatiivmeditsiin.

See peaks tähendama meditsiini ehk lihtsamalt öeldes ravi, mis on teaduspõhise meditsiini kõrval teine valik. On ju sõna alternatiiv tähendus 'kumbki teineteist välistavatest võimalustest'. Ehk alternatiivmeditsiin peaks olema ravi, mille puhul ravija välistab teaduspõhise meditsiini.

Heakene küll, kui sõna alternatiiv paika jätta, sest teaduspõhine meditsiin nendel puhkudel ongi välistatud, tekib probleem sõna teise poolega, meditsiiniga. Meditsiini, mille meetodid on pehmelt öeldes kaheldava mõjuga või inimesele suisa kahjulikud, ei tohiks nimetada meditsiiniks.

Õnneks on hakatud üha laiemalt pruukima selle nähtuse puhul sõnu, mis seda seisukohta ka peegeldavad: see on ebaravi, pseudoravi.