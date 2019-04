Jürgen Rooste. Sõnaseletusi: kes on nats?

Hmm, kummaline. Aga järsku peab selle sõnanirukese natuke lahti purema, et mida see katab, kelle kohta see käib? Kes on siis see peljatud 'nats', keda tohib või ei tohi natsiks nimetada? Nats aega tuleb nüüd varuda, et selle pääle mõelda.

1) Natsid ei ole demokraadid, neid häirib demokraatia, sest olemuslikult annab see väikestele "ohtlikele" gruppidele oma hääle, sest demokraatia, paraku, ei ole enamlus, enamuse võim, vaid just nimelt selleks loodud, et erinevad hääled samas ruumis koos saaks olla. Natsid eelistavad demokraatiale autokraatiat, nende paleus ja eesmärk on tugev keskvõim ja jumaldatud juhifiguurid, nad räägivad otse või kaude ainuvõimust. Ühesõnaga: neile meeldiks, et inimene ise ei peaks mõtlema, saaks vastutuse füürerile delegeerida. Häälte paljus, inimolendite mitmekesisus ei ole natsile vastuvõetav.

2) Natsid, vaatamata selle hüüdnime etümoloogiale, esindavad rahvusvahelist ideoloogiat ja kuuluvad suuremasse internatsionaalsesse (internatside) gruppi. Näiteks ei suuda nad uskuda, et mustanahaline eestlane on olemas, nad käsivad tal tagasi Aafrikasse minna. Või et siin sündinud ja kasvanud venelane võiks olla ühiskonna osa ja peaaegu et eestlane. Nad lähevad närvi, kui nad näevad nimesid nagu Hvostov või Ladõnskaja. See selleks, aga nende usk on kindel: on mingi geneetiline rahvuslik joon, tunnus. Tõutunnus.

Tõsi, Eestis on see äärmiselt kahtlane. Aga natsi tunneb ära selle järgi, et temaga ei saa arutada toda asja. Talle on ükstakama, et kui Põhjasõja ajal ja järel oli Eesti peagu tühi, siis see maanukake rekoloniseeriti paljuski sisserändajatega, kes mingil kummalisel, antropoloogia poolt veel seletamata põhjusel võtsid omaks "selle maa keele".

Ka ei anna natsidega arutada võimalust, et moodne rahvuste kontseptsioon on tegelikult üle 200 aasta vana ehk inimkonna mõttes lapsekingades. Nagu ka nüüdisaegne kõikiarvestav demokraatia või vabaturumajandus. Et eestlasi polnud päriselt olemas enne, kui meid eestlasteks kirjutati ja loeti, kui see keel endale olemisõiguse kätte võitis. Veel sadagi aastat tagasi oli vähe neid riike ja suurvõime, kellele ühe väikse keele või rahva saatus luges. Vaadake Venemaad, nad siiani suretavad sääl sihilikult väikseid soomeugri, samojeedi, turgi, tatari jne rahvaid välja. Väga valus ja paha vaadata. Ma usun, et kultuuriga on nagu ökosüsteemiga: väikse keele või rahva kadumine on nagu mõne putuka või taime hävimine, mis lõpuks paneb paugu kõigele ümbritsevale.

Aga nats teab täpselt, et eestlased on elanud siin alates kammkeraamikast ja kivikirstkalmetest ja... Kuigi me isegi ei tea, mis piirini see on tõsi, millist keelt need inimesed rääkisid (võrreldes meie omaga) ja kui palju on viimased aastasajad meie geneetikat muutnud. Tõsi, kogu aeg teame rohkem, uurime ja leiame juurde. Aga seegi on kõik omamoodi teaduslik luule.

Ütelda mulle, et mustanahaline ei saa olla eestlane, on sama, nagu ütelda mulle, et see, kes ei loe nüüdisluulet või ei käi kaasaegse, äreva teatri etendustel, on eestlane. Sest kuidas ta on eestlane, kui ta ei tea, mis on eesti kultuur nüüd ja praegu, ah? Aga natsi jaoks on selge: kui selle küljes pole rukkilill või sinimustvalge, ja kui selle nimi pole laulupidu või kaerajaan, siis see pole eesti kultuur. Lühidalt võib öelda, et natsid on lipurikkujad, -anastajad. Pääle neid on keeruline selle sinimustvalgega siiralt seista, kuidagi pruunid plekid saavad tollele ilusale kangale külge.

3) Natsid on osalised salapaktis, et kõik nende mõtlemisest erinev või selle vastu lausa tõrkuv, on sügav ja suur vandenõu nende maailmavallutusvandenõu vastu. Nad räägivad süvariigist, sest see kõlab kummastavalt-hirmutavalt, ja muidugi on võimu pehmetel istmetel mugavlevaid tüüpe, kes tahaks oma olemist kinnistada, ja seeläbi aegajalt ka kohtute ette kukuvad, lõpuks loodetavasti. Samas: natsidele see süsteem olemuslikult sobib, nad lihtsalt eelistaksid näha ennast selles positsioonis. Igasugused rituaalid, tseremooniad, võimutäiuse näitamised passivad neile hästi.

Natsi unistus on olla "suur vend" või "vanem õde" või "valge mees", kes kontrollib kõike. Magamistoast Vabaduse väljakuni. Et eestlased on pigem tuntud oma skeptitsismi ja usaldamatuse poolest, siis on raske uskuda, et me annaks võimu säärasele kontrollile, aga mine tea. Ajad on veidrad.

4) Natsi vastaseks on millegipärast ka naised. See tähendab, naisi natsid muidugi armastavad, aga naised peavad olema blondid ja truud ja sinisilmsed ja siirad, ja teadma, kus on nende koht. Natsi naine ei pahanda, kui ta mees tuleb koonduslaagrist töölt ja on puht kasvatuslikul eesmärgil paar teismelist juudiplikat vägistanud. Juutide mainimine ajab natsid siiamaani pääst segi. Neile ei saa ütelda: Lotman, Vseviov, Turovski – eesti kultuur! Nende käekesed tõmbuvad rusikasse ja nukid lähevad roosakaks. Neile meenuvad hoopis teised nimed. Samad, nagu ameerika natsidele. Nagu poola, ungari jne natsidele.

Juudist feministini on ainult üks samm. Feminist on süüdi selles, et nats ei saa tunda end isegi kodus... nagu kodus. Kõik on võitlusliin ja -tanner. Naiste õigused on põhimõtteliselt jalus meheksolemisel, kuigi olemuslikult ei peaks sel rahvusega midagi tegemist olema. Sest – näitlikult – feministid ja homod ja isegi luuletajad on samavõrra või rahvuslikku kultuuriloomet arvestades isegi rohkem eestlased kui natsid ise. Aga sellest pole midagi. Nats joob Lätist ostetud eesti õlut ja sülitab lageraiepiiranguile – meil on metsa küll! Natsiks olemine on üldiselt pigem siuke meestevärk või meesteklubi. Tõsi, neil on ka toetavaid naisi. Isegi vedur-naisi, nagu Marine Le Pen. Aga sel juhul on see naine igal juhul traditsiooniliste pereväärtuste eest seisja. Kuigi "traditsioonilised pereväärtused" sellisel kujul on inimkonna ajaloos ka uus asi ja algusest pääle juba rüvetet me ringikiimlemise ja truudusetusega. Selle õiguse tahab meesnats tavaliselt iseendale reserveerida.

Muide, homoabieludest ei saa natsiga rääkida. Ta toob kohe mängu pedo- ja zoo- ja nekrofiilid. Kuigi laps ega loom ega laip ei saa anda oma nõusolekut abiellumiseks või isegi suguühteks sellisel kujul.

5) Natsil on tavaliselt mingi üldine kuvand oma rahva ajaloost, ta võib olla lugenud II maailmasõja käsitelusid, mis heroiseerivad natsi-Saksamaa eest võidelnuid. Ta on seni üldiselt sinuga nõus, kui sa staliniste kirud (kuigi Stalin ise oli natsi arust päris sümpaatne mees ja kasutas õiget taktikat, noh, Putin on ka vähemalt tõeline mees), hitleriaanideni jõudes tõmbub ta kulm pisut kipra.

Asi on selles, et nats ei saa aru, et ta ei esinda rahvuslikku joont, vaid üle ilma levinud internatsionaalset-šovinistlikku-rassistlikku-antisemitistlikku-ksenofoobset mõtlemist (või kui saab aru, siis ei tunnista seda). See on võimsaim rahvusvaheline vandenõu, mis praegu levib. Nats tunneb, et just tema eluruumi rünnatakse, eriti ohtlikud on sisevaenlased (homod, feministid, sotsid ja liberastid igat masti). Aga peamine on, et vaenlane alati on. Selle järgi tunneb natsi kohe ära. Peab olema keegi, keda ta saaks kergelt jalge alla tallata, et end võimsamana tunda.



*

Ühesõnaga. Kui on probleem, siis tuleb see lahendada. Praegu on probleem selles, et inimesed, kes on lubanud endale igasugust – täiesti talumatut – keelekasutust kõiksuguste vähemusgruppide ja inimrühmade kohta, solvuvad, kui neile 'nats' öeldakse. Ai, väiksed hüsteerilised mehed! Aga igatahes. Kui see – sugugi mitte lõplik ja ammendunud – loetelu natsi tunnustest mõttega läbi lugeda, siis ehk saab selgeks, kellele tohib 'nats' öelda, kellele mitte. Hääd lahterdamist ja kastitoppimist! Kandilised asjad on ju toredad. Tänan neid, kes suutsid seda teksti säärase kibeda humoreskina lugeda. Teisi ei täna.