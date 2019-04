Keelesäuts. Raha või rahalised vahendid?

Ehitus seisab rahaliste vahendite puudumise taga. Olete kindlasti lugenud või kuulnud. Kas "raha" on nii tabu sõna, et selle peab peitma väljendi "rahalised vahendid" taha?

Puuetega inimestele suunatud rahalised vahendid suurenevad; rahalised vahendid suunatakse sinna, kus neid vaja; tegevuse laiendamiseks vajab keegi täiendavaid rahalisi vahendeid.

Kas poleks lihtsam ja selgem öelda, et raha suunatakse sinna, kus seda vaja, et tegevuse laiendamiseks on vaja lisaraha? Ehk ei pea ähmastama mõtet "rahaliste vahenditega". Ei muutu ju asi tähtsamaks, kui raha asemel rahalised vahendid mängu tulevad. Pigem kõlab see kui kantseliit ja selle asemel võiks rahumeeli arutada, kuhu on lisaraha vaja või kas jagub raha ühe või teise asja tegemiseks.