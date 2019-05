ISCP residentuuriprogrammi stipendiumikonkursi New Yorki võitis Laura Põld

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse (EKKAK) korraldatud avaliku konkursi tulemused kahekuuliseks residentuuriks New Yorgis on selgunud. Žürii, kuhu kuulusid kuraatorid Kari Conte (ISCP), Natalie Bell (New Museum), John Riepenhoff (Green galerii), Miguel Amado (Cork Printmakers) ja Karin Laansoo (EKKAK), valis häälteenamusega konkursi võitjaks Laura Põllu.

Žüriiliikmed hindasid Laura Põllu taotluse puhul tema hiljutisi koostööprojekte ning huvi uute kunstiliste koostöövormide vastu, mida ta residentuuri jooksul praktiseerida saaks. ISCP residentuur võimaldab kunstnikul külastada skulptuurile keskenduvaid kogusid ja institutsioone, lisaks toimuvad kuraatorite stuudiovisiidid ja väljasõidud, et toetada Põllu mitmeaastast projekti, mis käsitleb inimese mõju keskkonnale.

Keraamika- ja maaliharidusega Laura Põld kasutab oma loomingus mitmeid erinevaid meediumeid, töötades nii savi, keraamika, maali kui tekstiiliga. Tema viimaste isikunäituste hulka kuuluvad "Sada ulma keset merd" Tartu Kunstimuuseumis (2016), "Serving Makes Place" Maebashi Works galeriis Jaapanis (2016, koos Johna Hanseniga) ja "Kunstnikud kogudes – Laura Põld" Kunda Tsemendimuuseumis (2018). Hetkel töötab ta projekti kallal, mille esimest osa saab näha näitusel "Beings With" Fiskarsi kunsti- ja disainibiennaalil Soomes.

ISCP on üks tuntumaid mittetulunduslikke kaasaegse kunsti institutsioone New Yorgis, mis pakub residentuuriprogramme tunnustatud kunstnikele ja kuraatoritele. ISCP asub endises tehasehoones Brooklynis ning kunstikeskusesse kuulub 35 ateljeed, 2 galeriid ja projektiruum. ISCP on suunatud eelkõige kunstiprofessionaalidele, kes on rahvusvahelist tuntust saavutamas ning kellele residentuur annaks võimaluse intensiivselt oma loomingule keskenduda ning loomaks uusi kontakte maailma kunstimetropolis. Alates 2015. aastast on Eestist ISCP residentuuris osalenud Marge Monko, Rael Artel, Anu Vahtra ja Paul Kuimet.

ISCP-EKKAK residentuur toimub ajavahemikus 1. oktoober – 30. november 2019. Stipendiumi toetavad Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus ja Eesti Kultuuriministeerium.