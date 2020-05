Konkursi New Yorgi residentuuriprogrammis osalemiseks võitis Ede Raadik

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse korraldatud avaliku konkursi tulemused kahekuuliseks residentuuriks New Yorgis on selgunud. Rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid kuraatorid koosseisus Anna Goetz (vabakutseline kuraator), Kari Conte (ISCP) ja Karin Laansoo (EKKAK) valis konkursi võitjaks Ede Raadiku.

Žüriiliikmed hindasid Ede Raadiku põhjaliku taotluse puhul tema tihedat kohalikku näitusetegevust ning tegelemist sotsiaalselt stigmatiseeritud teemadega. ISCP residentuur võimaldab kunstnikul jätkata oma sotsiaalselt kaasavaid projekte ning laiendada senist uurimisvälja erinevate New Yorgi institutsioonide arhiivimaterjalide toel.

Ede Raadik on viimastel aastatel oma loomingus tegelenud teemadega nagu düsfunktsionaalne menstruaaltsükkel, reproduktiivõigused, abort, menopaus, seksuaalne ja vaimne vägivald, traumast taastumine ning vaimne tervis. Tema viimaste isikunäituste hulka kuuluvad "Parim, kes sa kunagi oled" (2020, kuraator Corina L. Apostol) Tallinna linnagaleriis, "Menopausi Klubi NB! Eksklusiivne" (2019) projektiruumis Kraam ja "Punasel merel kruiisimas" (2019) Kogo galeriis.

ISCP on üks tuntumaid mittetulunduslikke kaasaegse kunsti institutsioone New Yorgis, mis pakub residentuuriprogramme kunstnikele ja kuraatoritele. ISCP asub endises tehasehoones Brooklynis ning kunstikeskusesse kuulub 35 ateljeed, 2 galeriid ja projektiruum. ISCP on suunatud eelkõige kunstiprofessionaalidele, kes on rahvusvahelist tuntust saavutamas ning kellele residentuur annaks võimaluse intensiivselt oma loomingule keskenduda ning loomaks uusi kontakte maailma kunstimetropolis. Alates 2015. aastast on Eestist ISCP residentuuris osalenud Marge Monko, Rael Artel, Anu Vahtra, Paul Kuimet ja Laura Põld.

ISCP-EKKAK residentuur toimub ajavahemikus 1. oktoober kuni 30. november 2020. Stipendiumi toetavad Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus ja Eesti Kultuuriministeerium.