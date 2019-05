Lauri Leesi filmist "Valge vares": paneksin hindeks 3

Õpetaja Lauri Leesi kinnitas kultuurisaates "OP+", et kuigi ta pole enam Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor, siis on ta jätkuvalt kooliga seotud. "Väga vähe, aga ikkagi olen," ütles ta ja mainis, et tänu sellele jääb tal aga rohkem aega kultuuri jaoks. "Saan iga päev minna teatrisse, näitusele ja kinno, varem ma pidin vaatama, et langeks nädala lõpu peale."

"Minu jaoks on Rudolf Nurejev meestantsu etalon," sõnas Leesi ja tõi välja, et kuigi ta ootas filmist "Valge vares" väga palju, siis need ootused ei täitunud. "Ma olin päris pettunud, kui film lõppes, ainus asi on see, et kui tulid viimased tiitrid, siis näidati õiget Nurejevist ja ma mõtlesin, et oi, sellest jäi filmis puudu."

Leesi tõi ka välja, et näitlejate suhu pandud dialoogid olid ääretult naiivsed. "Ma ei paneks hindeks puudulik, paneksin 3-."