Galerii: ringkäik Edith Karlsoni ja Dan Mitchelli näitusel "The End"

Temnikova & Kasela galeriis avati 2. mail Edith Karlsoni ja Dan Mitchelli ühisnäitus "The End", mis muudab galerii koopaks ja viib sellega külastajad inimajaloo algusesse.

Külastajatele tutvustatakse Lõppu - on see nende endi või kogu tsivilisatsiooni lõpp? Või kunsti ja kunstipubliku lõpp? Neile pakutakse võimalust mõtiskleda järele oma seniste tegude üle. Kas oleme iseenda lõpu loojad? Kas nüüd ongi viimane piisk langenud? Putukad ja loomad on välja suremas ning samal ajal ähvardavad müürid meid naabritest ära lõigata, kuid joome kaubanduskeskuse kohvikus endiselt kohvi, vestleme sõpradega ja mõtleme, kas õhtusöögiks tex-mex-toit või Aasia köök valida… Lõpp.

Edith Karlson elab ja töötab Tallinnas. Ta on osalenud näitustel laialdaselt nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, sealhulgas AV17 galeriis Vilniuses, Leipzigi Kunstimuuseumis, Temnikova & Kasela galeriis Tallinnas, Amatorska galeriis Londonis ja Tallinna Linnagaleriis.

Dan Mitchell on DEATH LOLZ brändi asutaja, ajakirja Hard Mag kirjastaja, Artist Self-Publishing Fair'i (ASP) ja Poster Studio (1994-97) kaasasutaja. Mitchelli loomingut on laialdaselt eksponeeritud Ühendkuningriigis ja rahvusvaheliselt, sealhulgas Jenny's galeriis Los Angeleses, Svetlana galeriis New Yorgis, Gagosian galeriis Londonis, Oracle galeriis Berliinis, Temnikova & Kasela galeriis Tallinnas ja Luma Westbau galeriis Zürichis.

Näitus jääb Temnikova & Kasela galeriis avatuks kuni 29. juunini.