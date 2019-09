Tallinna Arhitektuuribiennaal toob ilu

Viies Tallinna Arhitektuuribiennaal, mille sündmuste keskmes on ilu, saab avalöögi täna, 11. septembril, kui Eesti Arhitektuurimuuseumis avatakse Yael Reisneri kureeritud näitus "Ilu loeb" ning muuseumi ees installatsioonikonkursi võidutöö "Steampunk" - ligi nelja meetri kõrgune liitreaalsus-keskkonnas ehitatud puidust paviljon.

"Ilu poole püüdlemine on püüdlemine tähenduslikkuse poole. See on arhitektuuris tõeline väljakutse – nagu ka luules, matemaatikas või poliitikas. Kutsusin näitusel osalema kaheksa arhitekti, kellel palusin esitada projekti, mis võtaks fookusesse ilu lähtuvalt elukeskkonnast," rääkis Reisner.

"Nad pidid looma projekti, mis peaks silmas Tallinna, ent oleks samas globaalse tähendusega; mis annaks edasi linnaruumist saadud emotsionaalseid ilukogemusi. Seega, kuraatorinäitus võtab kokku need kaks põletavat teemat ja laseb neid uurida erineva käekirjaga ja erinevates valkondades töötavatel arhitektidel," lisas ta.

Kuraatorinäitus "Ilu loeb. Nagu tõeline armastus" kutsub publikut mõtlema ilu kontseptsiooni üle. Näitusel osalevad kaheksa arhitektide meeskonda oma uute töödega, millest kahe autorid on eestlased: nii Tallinnas kui New Yorgis töötav arhitekt Kadri Kerge ning Arhitektuuribüroo KTA ja selle asutajad Ott Kadarik ja Mihkel Tüür koos Martin Varvasega.

Teised näitusel osalejad on nii Pariisis kui Tokyos töötava arhitekti ja omanimelise büroo asutaja Sou Fujimoto (Jaapan); arhitektid ja Innsbrucki Ülikooli professorid Kristina Schinegger ja Stefan Rutzinger (SOMA Architecture, Austria); MARCH Studio, mille asutasid 2007. aastal Melbourne'is arhitekt Rodney Eggleston ja graafiline disainer Anne-Ļaure Cavigneaux; Space Popular (Suurbritannia), mille taga on Londoni arhitektuurikooli Architectural Association lõpetanud Lara Lesmes (Hispaania) ja Fredrik Hellberg (Rootsi) ning peakuraator Yael Reisner ning arhitekt ja kodeerija Barnaby Gunning (Barnaby Gunning & Yael Reisner Studio, Suurbritaania).

TABi raames toimub kolmepäevane konverentsiprogramm, sealhulgas ka kahepäevane sümpoosion "Ilu loeb. Nagu tõeline armastus" ja konverents "Ruum ja digireaalsus". Sümpoosion on interdistsiplinaarne arutelu, mis käsitleb teemasid arhitektuurist neurobioloogiani, luulest matemaatikani ja tehisintellektini. Sümpoosioni raames toimuvad erinevad paneeldiskussioonid, mis tegelevad iluga erinevates valdkondades.

Teiste hulgas esinevad sümpoosionil Graham Harman (USA); Maria Lee Liivak (Eesti), Ron Aharoni (Iisrael).

Lisaks rahvusvaheliselt nimekate esinejatega konverentsile kuuluvad TABi programmi visioonivõistluse ''Uued elukeskkonnad, uued iluvormid'' tööde näitus, installatsiooniprogramm "Kojad ja kodud" ja rahvusvaheline arhitektuurikoolide näitus. Lisaks nendele viiele peasündmusele tuleb festivaliga kaasa satelliitprogramm näituste ja üritustega, mida kureerib arhitekt Kirke Päss. Kultuurikatlas tegutseb biennaali avanädalal TABi klubi, mis on kohtumispaik, kus toimuvad ka arutelud ja vestlusringid.

Visioonivõistluse näitusel on väljas valik rohkem kui 80 võistlusel "Uued elukeskkonnad, uued iluvormid" osalenud tööst. Tänavuse visioonivõistluse eesmärk oli luua ühiste ja privaatsete elu- ja töökeskkondade ala, mis hõlmab sise- ja välisruume, kus eri vanuses inimesed saaksid õppida, mängida ja kasvada. Oodatud olid tööd, mis kujundaksid dünaamilist ja kaunist uuenduslikku arhitektuuri viisil, kus digitaalset kasu võimendab inimlik otsustusvõime ja kognitiivne intuitsioon. TAB 2019 Visioonivõistluse ala oli Kopli idaosa ja osa Kalamajast, mis külgneb raudtee maaga ja millest kujuneb lähitulevikus Tallinna uus oluline osa.

Installatsiooniprogrammi raames on väljas arhitekt Gilles Retsini (Suurbritannia) kureeritud võistluse "Kojad ja kodud" 12 finalisti tööd. Võidutöö Steampunk (autorid Gwyllim Jahn, Cameron Newnham (Fologram, Austraalia); Soomeen Hahm Design (Suurbritannia); Igor Pantic (Suurbritannia) ) ehitatakse augustis Tallinna südalinna Arhitektuurimuuseumi ette ning see jääb sinna kuni järgmise biennaalini 2021. aastal.

Rahvusvahelisele arhitektuurikoolide näituse teemaks valiti "Kohutavalt ilus!" ning see toob septembris Eesti Kunstiakadeemia galeriisse arhitektuuritudengite ja arhitektide tööd üle maailma. Näituse kuraatorid on noored eesti arhitektid Merilin Kaup, Margus Tammik ja Ulla Alla.

Tallinna Arhitektuuribiennaal (TAB) on rahvusvaheline arhitektuurifestival, mis käsitleb aktuaalseid teemasid arhitektuuris ning heidab pilgu valdkonna tulevikku. TAB-i programm on mõeldud nii valdkonna tippudele kui noortele professionaalidele ja arhitektuurihuvilistele.

Peakuraator: Dr. Yael Reisner (London)

Kuraatorivõistlusele esitatud töö kuraatori peaassistent: Johanna Jõekalda (Tallinn)

Kuraatori assistent: Liina Soosaar (Tallinn), Barnaby Gunning (London)

Produktsioon: Eve Arpo, Maria Kristiin Peterson (Eesti Arhitektuurikeskus)

Arhitektuurikoolide näituse kuraatorid: Merilin Kaup, Ulla Alla, Margus Tammik (Tallinn)

Satelliitprogrammi kuraator: Kirke Päss (Tallinn)