Prima Vista kompab Tartus nalja piire

"Juba Tammsaare teadis, et tõsidus üksi ei aita tõele kuigi lähedale. Sellepärast asetaski ta oma tegelasi kõrtsituppa kakerdama ja kaevuraketele kükitama. Et kogu tõsine asi oleks küll naljast kaugel, aga mitte ka liiga kaugel." Nii mõtestab tänavuse Prima Vista patroon Toomas Kall festivali teemat "Naljast kaugel". Programmijuhi Marja Unti sõnul püüab festival selgitada, kuidas nalja tegemine esteetiliselt välja kannab.

"Me püüame rõhutada selle sõnapaari mõlemat poolt, et seda humoristlikku poolt kui ka teemasid, mis tõesti on naljast kaugel ehk et alati tekib küsimus," märkis Unt "Aktuaalsele kaamerale".

Aastatega oma ampluaa väga laiaks ajanud festivalile tuleb ka hulk autoreid väljastpoolt Eestit. Üks neist on Austria kirjanik Daniel Wisser, kelle romaan "Mägede kuninganna" ilmus hiljuti ka eesti keeles. Romaan räägib ravimatu hulgiskleroosiga mehest, kes soovib reisida Šveitsi, et sooritada abistatud enesetapp. Wisseri sõnul on romaani põhiteema iga päevaga aktuaalsem.

"Väga veider on, et kui mind kutsuti siia festivalile ja kui minu raamatut juba tõlgiti, siis teie riigis oli päevakajaline Jane Paberiti juhtum, kes kannatas ALS-i all. Tema saatus on minu romaani peategelasega väga sarnane," rääkis Wisser.

Tartu kirjandusfestival on välja kasvanud Tartu Ülikooli Raamatukogu korraldatud raamatumessist "Utlib Market", mis selle nime all toimus esimest korda 2002. aastal.