Ungari kunstnik Dora Keresztes: erinevate paikade rahvalooming on omavahel seotud

Dora Kereszesi looming on mitmekülgne – lisaks lasteraamatute ja kaasaegse ungari kirjanduse illustreerimisele on ta loonud lavakujundusi, animatsioone ning teatri- ja filmiplakateid, vahendas "Aktuaalne kaamera". Ta on ammutanud inspiratsiooni keskaegsetest puulõigetest ning Ida-Euroopa rahvakultuurist. Groteski ja sürrealismi elementidega pikitud pildid jutustavad lugusid iidsetest müütidest ja muinasjuttudest.

Ungari instituudis avatud näitusel "Nõialaulud" on väljas ka üks Keresteši viimastest töödest – illustratsioonid raamatule, mis räägib ungari rahvapilllidest. "Mind huvitab väga rahvalooming, uurin seda pidevalt, küll mitte teaduslikult, aga lihtsalt oma huvist," ütles ta ja tõdes, et tema arvates on erinevate paikade rahvalooming omavahel seotud. "Ma kasutan oma teoseid luues palju värve, sest tunnen, et olen oma loomeprotsessis paremini tasakaalus, kui kasutan hoolikalt valitud värve."

Näitus "Nõialaulud" jääb Ungari instituudis avatuks kuni 14. juunini.