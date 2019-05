Veneetsia biennaalil avati 10. mail ka Eesti paviljon, kus kõigil huvilistel on võimalik näha Kris Lemsalu isikunäitust "Birth V – Hi and Bye". Paviljoni avasündmusena toimub performance, mille autorid on Roman Lemberg, Michael Kleine, Michiko Takahashi, Carola Caggiano.