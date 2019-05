Sip€lga 14: iga inimene, kes kuulab Soundcloudi räppi, võiks sama hästi ka punki kuulata

Muusikakriitik Valner Valme sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et trap on tänapäeva ühiskonnas sarnane pungile 30 aastat tagasi. "See on noorte isetegevus, millele ei tõmmata mingeid piire," ütles ta ja tõi välja, et kui rääkida sõnavabadusest, siis seal on see kõige ehedamal kujul olemas. "See on šovinistlik, ropp, keda iganes sõimav ja põlgav pläma, me peame olema selle eest tänulik, et see keskkond on, sest rikastab keelt ja puudub poliitiline korrektsus, puuduvad käsulauad, mis lubavad ja keelavad."

Tema hinnangul on "Traplaif" album, kuhu mahub 23 minuti sisse rikkalikult eripalgelist muusikat. Kuigi kirjade järgi on tegu trap'iga, on Valme sõnul Sip€lga 14 debüütalbum helikeelelt vabam ja mahlakam.

Räppar Sip€lga 14 kinnitas, et otsustas albumi välja anda just seepärast, et teistest erineda. "Kuidagi tuleb erineda sellest massist, muidu ongi nii, et kõik artistid on Soundcloundis ja ei saa aru, millal üks algab ja teine lõpeb," ütles ta ja tõdes, et räpib põhiliselt sellest, mida noored kogevad, mistõttu on paljude lugude teemaks peod ja ööelu. "Ma arvan, et iga inimene, kes kuulab Soundcloudi räppi, võiks samahästi ka punki kuulata."

Kuula albumit "Traplaif":