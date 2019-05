Tartus toimub kohtumisõhtu Kanada kirjaniku Kim Thúy'ga

Esmaspäeval, 20. mail toimub kirjandusfestivali Prima Vista 2019 "Naljast kaugel" järelsündmus. Kirjandushuvilistel on võimalus kohtuda Kanada päritolu kirjaniku Kim Thúy'ga, kelle tähelennule alguse pannud romaan "Ru" (2009) on Triinu Tamme tõlkes (Loomingu Raamatukogu 28-29/2014) võitnud ka eesti lugejate südameid.

Kim Thúy on 1968. aastal Vietnamis sündinud kanada kirjanik, kes 1978. aastal alustas oma elu uuesti Kanadas. Thúy debüütromaan "Ru" on autobiograafiliste sugemetega lugu peategelase ja tema perekonna teekonnast kahe maa, kultuuri ja keele vahel. Kuid oma suure üldistusjõuga kõneleb teos Vietnami paadipõgenike loo, aga ka kõigi nende loo, kes on ajaloosündmuste keerises kodust võõrsile paisatud ja kes on pidanud uuel asukohamaal otsast peale hakkama ning oma elu ja iseenda uueks looma.

"Ru" on kirjutatud kujunemisromaani võtmes, kõneldes nii Vietnami, kui ka Kanada ühiskonnast ja kultuurist. Harjumuspäraste peatükkide asemel koosneb raamat üksteisest välja kasvavatest miniatuuridest. "Ru" (vietnami keeles 'hällilaul,' prantsuse keeles 'oja') kaante vahelt voolab välja lugu inimelu võlust ja vaevast ning kõlama jääb sõnum elutarkuse ja huumori kõikevõitvast jõust.

Peale mitmeid ameteid, sealhulgas tõlgi, advokaadi ja kokana töötamist, on kirjutamisele pühendunud Thúylt ilmunud veel (koos Pascal Janovjakiga) "À toi" (2011), "Rouma" ja "Mãn" (2013), "Vi" (2016), "Le secret des Vietnamiennes" ja (koos Brigitte Harrissoni ja Lise St-Charlesiga) "L'autisme expliqué aux non-autistes" (2017).

Kell 16.15 Tartu Ülikooli peahoone (Ülikooli 18) auditooriumis 139 algaval kohtumisel vestleb külalisega kirjanik ja tõlkija Kai Aareleid, kes on ühtlasi "Ru" eestinduse toimetaja. Sündmus on inglise keeles ja toimub koostöös Kanada Suursaatkonna, Rahvusvahelise Quebeci Uuringute Assotsiatsiooni ja Tartu Ülikooli anglistika osakonnaga.